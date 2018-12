Brasil ganha uma prata e dois bronzes no segundo dia do World Masters de Judô

O judoca peso pesado (+ 100Kg) Rafael Silva, o Baby, conquistou a medalha de prata no World Masters de judô, disputado neste domingo, em Guangzhou, na China. Na mesma categoria, David Moura ganhou o bronze, enquanto a peso pesado (+ 78 Kg) Maria Suelen Altheman também ficou com o bronze.

Rafael derrotou o holandês Henk Grol, o russo Tamerlan Bashaev, ambas as lutas vencidas com um wazari de vantagem, e aplicou um ippon via imobilização na semifinal, contra uzbeque Bekmurod Oltiboev. Na final, porém, o brasileiro foi superado pelo georgiano Guram Tushishvili.

David Moura estreou com vitória contra o holandês Roy Meyer, mas caiu na segunda rodada para o japonês Kokoro Kageura. O brasileiro superou o austríaco Stephan Hegyi na primeira rodada da repescagem e ganhou o bronze em disputa contra o uzbeque Bekmurod Oltiboev.

Maria Suelen venceu a sul-coreana Minjeong Kim por ippon (dois wazaris) na estreia, mas perdeu para a cubana Idalys Ortis na segunda rodada. Na repescagem, a medalha de ouro da brasileira veio com triunfos sobre Kayra Sayit, da Turquia, e Iryna Kindzerska, do Azerbaijão.

Outros três brasileiros subiram no tatame neste domingo, mas não chegaram a disputar medalha. Maria Portela (70kg), Eduardo Yudy (81kg) e Beatriz Souza (+78kg) foram eliminados ainda nas classificações.