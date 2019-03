Brasil estreia no Mundial de Basquete contra Nova Zelândia em 1º de setembro

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) divulgou nesta segunda-feira a tabela do Mundial Masculino deste ano, que acontecerá na China. Integrante do Grupo F, a seleção brasileira vai estrear na competição no dia 1º de setembro, um domingo, diante da Nova Zelândia.

Todas as partidas da chave do Brasil serão realizadas na cidade de Nanquim. Em teoria, o primeiro adversário da seleção comandada por Aleksandar Petrovic é o mais fraco do grupo, mas pode subir de patamar se contar com seu principal jogador na atualidade, o pivô Steven Adams, do Oklahoma City Thunder, da NBA.

Depois de encarar a Nova Zelândia, o Brasil volta à quadra para duelar com a cabeça de chave do grupo, a Grécia, no dia 3 de setembro. A seleção fecha sua participação na primeira fase diante de outra equipe europeia, Montenegro, dois dias depois.

Os montenegrinos, em teoria, são os principais adversários do Brasil pela segunda vaga do grupo à próxima fase e podem contar ainda com a presença do pivô Nikola Vucevic, destaque do Orlando Magic nesta temporada da NBA. O favoritismo da chave é da Grécia, que pode se tornar uma das candidatas ao título do Mundial se Giannis Antetokunmpo, do Milwaukee Bucks, disputar o torneio.

O Mundial de Basquete terá início no dia 31, quando a China, dona da casa, estreia diante da Costa do Marfim, em Pequim. Atuais bicampeões e favoritos ao título, os Estados Unidos jogam no dia 1º de setembro contra a República Checa, em Xangai. A grande final acontecerá em 15 de setembro, em Pequim.

Os dois primeiros colocados de cada um dos oito grupos vão se classificar para a segunda fase do Mundial, na qual os 16 times restantes serão divididos novamente em quatro chaves. Mais uma vez, classificam-se os dois primeiros de cada grupo para a fase de quartas de final. O torneio dá sete vagas diretas à Olimpíada de Tóquio, em 2020, além de outras 16 para o Pré-Olímpico Mundial.