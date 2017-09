Brasil é 9º na disputa por equipes do C1 masculino no Mundial de Canoagem Slalom

O Mundial de Canoagem Slalom começou nesta terça-feira na cidade de Pau, na França, com a realização de provas por equipes. O Brasil foi representado nas disputas do C1 masculino e do K1 masculino, tendo ficado em nono e em 11º lugar, respectivamente, nesses eventos.

Na disputa por equipes do C1, Felipe Borges, Charles Corrêa e Leonardo Curcel competiram pelo Brasil. Eles passaram pelos 19 obstáculos com uma penalidade e marcaram o tempo de 109s05, o que garantiu a nona posição entre as 15 equipes participantes. A prova foi vencida pela Eslováquia, com o tempo de 95s44. O time da Grã-Bretanha ficou com a medalha de prata, enquanto o bronze foi para a França.

"Fizemos uma estratégia de descermos um pouco afastados e acreditamos que foi um bom plano. Creio que até o ano que vem, no Mundial em casa, os resultados serão melhores", afirmou Felipe Borges, projetando um resultado ainda melhor no Mundial de 2018, que vai ser disputado no Rio.

A prova do K1 masculino contou com a participação de 25 equipes. O trio brasileiro foi composto por Pedro Gonçalves, Renan Soares e Guilherme Mapelli. Eles cometeram três penalidades e fecharam a disputa com o tempo de 103s45, na 15ª colocação. A República Checa faturou a medalha de ouro em 93s06. E o pódio foi completado pela França, em segundo lugar, e pela Eslovênia, na terceira posição.

"Ao todo foi uma boa descida, andamos em uma boa sincronia, mas precisamos trabalhar para fazermos uma descida limpa, as penalidades novamente foram o nosso calcanhar de Aquiles", avaliou Renan Soares.

O Mundial de Canoagem prossegue nesta quarta-feira, quando Ana Sátila e Omira Estácia vão buscar uma vaga nas semifinais do C1 feminino. Já Pedro Gonçalves, Guilherme Mapelli e Renan Soares competirão no K1 masculino, também tentando passar às semifinais. A competição se encerrará no próximo domingo na França.

