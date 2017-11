Brasil Challenge MTB vai movimentar meio milhão de reais na economia de Bonito

Ciclistas profissionais, amadores e todos os amantes do esporte podem participar das provas - Divulgação

Os quatro dias da competição Brasil Challenge MTB em Bonito irão movimentar cerca de R$ 500 mil na economia da cidade. No ano que vem, entre os dias 28 e 31 de março, feriado nacional, as trilhas e estradas do município referência no ecoturismo serão cenários para ciclistas de todo o Brasil nas provas de mountain bike.

O cálculo da geração de renda é do diretor-executivo da competição, Thiago Mol. “Pelo menos mil pessoas passarão por Bonito durante os dias de provas. Serão mais de 400 ciclistas e seus familiares. Com toda essa movimentação esperamos promover o turismo esportivo e fomentar a economia, nos setores de hotelaria, hospedagem, alimentação, transporte e comércio”, avalia.

No primeiro ano da Brasil Challenge MTB, em 2014, R$ 120 mil de movimentação econômica foram registrados em cinco municípios do Espírito Santo. Do Sudeste, a competição migrou para o Centro-Oeste e escolheu Bonito pelo potencial turístico e pela capacidade de agradar todos os públicos. Para a corrida de 2018, são esperados atletas profissionais e amadores em dois tipos de provas.

A primeira foi dividida em três dias, com um total de 210 km separados em trajetos de 60 km no dia 29 de março (quinta-feira), 90 km no dia 30 de março (sexta-feira) e outros 60 km no dia 31 de março (sábado). Todos os percursos começam e terminam em Bonito. Nessa modalidade os atletas podem correr em dupla ou solo.

A segunda opção é a prova MTB de um dia, apenas na modalidade individual. A corrida será na sexta-feira (30 de março), e homologada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela Federação MS de Ciclismo (FMSC) como etapa do ranking brasileiro de mountain bike maratona. Na modalidade, esportistas podem escolher entre os percursos pró (90 km), sport (60 km) e turismo (30 km).

Inscrições – Ciclistas profissionais, amadores e todos os amantes do esporte podem participar das provas. As inscrições são limitadas (100 vagas para a prova de três dias e 300 para a prova de um dia) e podem ser feitas pelo site brasilchallengemtb.com. Há possibilidade de parcelamento dos valores em até 18 vezes, em até seis sem juros ou a partir da 7ª parcela com acréscimo.

A Brasil Challenge MTB conta com o apoio dos parceiros Nutry, La Maglia Cycling Wear e Livon Bikes.

Confira a programação da Brasil Challenge MTB em Bonito

27/03/2018

Recepção dos atletas

28/03/2018

Recepção dos atletas

Congresso técnico

Warmup (prólogo) – 7 km

29/03/2018

1º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km

30/03/2018

2º dia de prova (individual ou dupla) – etapa rainha – 90 km

Prova MTB de um dia – percursos pró (90 km), sport (60 km) e turismo (30 km)

31/03/2018

3º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km

1/04/2018

Dia livre para ciclistas e familiares