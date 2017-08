Brasil avança com três duplas femininas às oitavas do vôlei de praia em Viena

O vôlei de praia brasileiro comemorou nesta quarta-feira a classificação de três duplas às oitavas de final da chave feminina do Campeonato Mundial em Viena, na Áustria. Elize Maia/Taiana, Larissa/Talita e Maria Elisa/Carol Solberg venceram seus compromissos na primeira fase eliminatória da competição e seguem vivas na briga pelo título.

Após uma boa campanha na fase de grupos, Elize Maia e Taiane foram as primeiras que garantiram a classificação às oitavas. Elas suaram, mas venceram as ucranianas Davidova e Shchypkova por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 18/21, 25/23 e 15/11, e asseguraram a vaga na próxima fase.

A mesma situação viveram Maria Elisa e Carolina Solberg. Diante das australianas Louise Bawden e Taliqua Clancy, as brasileiras tiveram dificuldades e saíram atrás no confronto, mas viraram para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/18 e 15/12. Agora, elas encaram justamente Elize Maia e Taiane.

A terceira e última dupla brasileira a conseguir a classificação às oitavas foi aquela que teve mais facilidade. Em apenas meia hora de partida, Larissa e Talita derrotaram as argentinas Ana Gallay e Virginia Zonta por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/14. Nas oitavas, elas vão pegar as suíças Heidrich e Vergé-Dépré.

Mas o dia não foi apenas de comemoração para o vôlei de praia brasileiro. Ágatha e Duda acabaram caindo na fase eliminatória com a derrota por 2 sets a 1 para as checas Hermannova e Slukova, com parciais de 21/16, 19/21 e 16/14. Assim como Fernanda Berti e Bárbara Seixas, que perderam para as canadenses Sarah Pavan e Melissa Paredes em dois sets: 21/16 e 21/10.

MASCULINO - Na chave masculina, a fase de grupos foi encerrada nesta quarta-feira e quatro duplas brasileiras garantiram vaga no primeiro estágio preliminar do Mundial. Além de Evandro e André Stein, que já haviam se classificado na terça, avançaram Alison/Bruno Schmidt, Álvaro/Saymon e Pedro Solberg/Guto.

Campeões olímpicos no Rio, no ano passado, Alison e Bruno Schmidt avançaram com o triunfo sobre os chilenos Marco e Esteban Grimalt por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/13. Pedro Solberg e Guto suaram mais, mas passaram pelos os norte-americanos Brunner e Patterson por 2 sets a 1 (16/21, 21/17 e 15/7). Já Álvaro e Saymon caíram para os cubanos Nivaldo Diaz e Gonzalez por 2 sets a 1 (17/21, 21/15 e 15/10), mas garantiram a segunda vaga da chave.

Na fase eliminatória, Alison e Bruno terão pela frente os letões Tocs e Finsters. Álvaro e Saymon pegam os holandeses Varenhorst e Van Garderen, enquanto Pedro Solberg e Guto encaram os donos da casa Ermacora e Pristauz. Evandro e André Stein, por sua vez, aguardam sorteio para conhecer os próximos adversários.

