Brasil arrasa Colômbia no vôlei e avança sem perder sets à semi do Sul-Americano

Assim como aconteceu nos seus dois primeiros jogos no Campeonato Sul-Americano, a seleção brasileira masculina de vôlei não teve dificuldades para vencer mais um adversário na competição realizada no Chile. Nesta quarta-feira à tarde, o time nacional arrasou a Colômbia por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/11 e 25/21, no Ginásio Olímpico Regional UFRO, em Temuco, para avançar às semifinais como líder do Grupo A, com três vitórias tranquilas em três partidas.

Antes de bater os colombianos, o time nacional comandado pelo técnico Renan Dal Zotto superou, também por 3 sets a 0, o Paraguai, na segunda-feira, e em seguida a Venezuela, na terça.

Após o novo triunfo, os brasileiros esperam pela definição do seu adversário nas semifinais, que será o segundo colocado do Grupo B. O rival será o perdedor da partida entre Chile e Argentina, marcada para começar às 21h30 (de Brasília) desta quarta, quando será determinado também o líder desta chave.

Nesta quarta-feira, visando dar ritmo a todos os jogadores convocados para o Sul-Americano e testar novas opções na competição na qual o Brasil é o grande favorito ao título, Renan Dal Zotto escalou a terceira formação diferente em três partidas. A equipe entrou em quadra com o levantador Bruninho, o oposto Renan, os centrais Isace Maurício Souza, os ponteiros Douglas e Maurício Borges e o líbero Tiago Brendle. Depois, ao longo do confronto, entraram no time o ponteiro Rodriguinho, o levantador Raphael, o central Otávio e o líbero Thales.

E o comandante exibiu satisfação com mais uma atuação do Brasil, que vem mostrando comprometimento em quadra sem se acomodar com a superioridade técnica que ostenta diante dos adversários. "Nessa primeira fase conseguimos fazer com que todos os jogadores jogassem, de forma muito semelhante, os resultados foram muito bons e agora é pensar na semifinal. Vamos esperar pela definição do adversário e, sem dúvida, entrar com força máxima", afirmou Renan.

Já o líbero Tiago Brendle destacou que o mais importante será buscar o título com o empenho necessário e obter mais duas vitórias nos dois próximos dias. "Para nós não importa o rival. Vamos para Santiago para buscar duas vitórias. Essa é a nossa missão, esse é o nosso comprometimento, e, se fizermos por merecer, sexta-feira à noite, o título vai ser nosso", afirmou o jogador, se referindo à decisão marcada para sexta na capital chilena.

A semifinal que o Brasil fará nesta quinta-feira está marcada para começar às 21h30 (de Brasília), mesmo horário da decisão de sexta, quando a seleção dirigida por Renan espera estar em quadra como finalista e ampliar a hegemonia do País no Campeonato Sul-Americano, vencido pelos brasileiros em nada menos do que 30 das 31 edições já realizadas. Só não conquistou o título em 1964, quando não participou do torneio.

