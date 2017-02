Bragantino segura Anápolis-GO e avança à 2ª fase da Copa do Brasil; Avaí ganha

Mais um clube do interior de São Paulo passou à segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, pela primeira fase. O Bragantino empatou fora de casa sem gols com o Anápolis-GO. Na semana passada já tinham carimbado as suas vagas quatro paulistas: os grandes Corinthians e São Paulo, além de Ponte Preta e Audax pelo interior.

Nesta quarta-feira, o Bragantino carimbou a sua vaga ao segurar o empate sem gols com o estreante Anápolis, no interior goiano. Fez um jogo tranquilo, sem correr riscos e sabendo das limitações do adversário. Agora o time paulista pega o Vitória, que eliminou o Luziânia-DF.

O Avaí foi até Cariacica, no Espírito Santo, e não deu chances para a Desportiva, ganhando por 2 a 1 com gols de Diego Jardel e Rômulo. O time da casa diminuiu no fim com Rael Cruel, de pênalti. O seu adversário vai ser o Luverdense, que eliminou o URT, em Patos de Minas (MG), com a vitória por 2 a 1.

À tarde, o Boavista-RJ eliminou o Ceará ao vencer, em casa, por 1 a 0, com muita sorte. O gol da vitória foi marcado aos 51 minutos por Marcelo Nicácio, cobrando pênalti. Já o ABC conquistou a vaga fora de casa ao empatar, por 1 a 1, com o Ceilândia-DF. Agora pega o Audax, que eliminou o América-RN.

Veja Também

Comentários