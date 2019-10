Bottas vence em Suzuka e Mercedes faz a festa pelo sexto título de Construtores

Havia uma forte tendência para um bom fim de semana da Ferrari no GP do Japão de Fórmula 1, na madrugada deste domingo, com uma dobradinha na largada, mas no fim Valteri Bottas e a Mercedes acabaram estourando a champanhe no fim da prova em Suzuka. Se aproveitando de falhas de Sebastian Vettel e Charles Leclerc, o finlandês levou a melhor na disputa e ajudou a dar o sexto título consecutivo de Construtores à escuderia alemã.

Por um triz, o alemão da Ferrari não queimou a largada - a manobra foi considerada dentro do limite do aceitável pela direção da prova -, perdendo a condição dada pela pole position e tendo ainda de lutar, no fim da corrida, pelo posto com Lewis Hamilton, também da Mercedes, que chegou em terceiro e continua caminhando célere para a conquista de seu sexto título.

Na parte final da corrida, a Mercedes ainda acabou atrapalhando a corrida de Hamilton ao solicitar que ele fizesse uma segunda parada quando liderava a disputa, mesmo com pneus médios e boas condições para encerrar bem a prova. Com isso, o atual campeão mundial perdeu a ponta para Bottas, que já havia feito seus dois pit stops.

"Começar em terceiro não foi fácil. Tive uma largada muito boa, consegui o primeiro lugar e logo o ritmo foi super bom, pude controlar a corrida", comentou Bottas ao final do evento, aproveitando para saudar o feito de sua escuderia: "Estou realmente muito orgulhoso em ser parte desse time. Um sexto título é realmente impressionante", concluiu ele. Com 612 pontos, a Mercedes não pode ser mais alcançada pela segunda colocada, a Ferrari, que tem 433 no Mundial de Construtores.

Mesmo com o triunfo do companheiro de equipe, Hamilton tem ainda 64 pontos de vantagem na classificação para o próprio Bottas e precisa, a quatro provas do fim do campeonato, de algo como uma vitória e uma volta mais rápida com o finlandês chegando em quarto para garantir a taça.

No mais, a corrida japonesa, que teve de superar um fim de semana que começou com cancelamento do classificatório no sábado, devido à passagem de um tufão pelo país, foi marcada por boas surpresas. Com seu melhor resultado na carreira, Alexander Albon, da Red Bull, chegou em quarto, seguido pelo não menos surpreendente Carlos Sainz e sua Mclaren. Após se envolver em um acidente que acabou tirando Max Verstappen (Red Bull) da prova, Charles Leclerc, que largou em segundo, mas terminou em sexto, foi penalizado em 15 segundos e caiu para o sétimo posto, cedendo sua vaga para Daniel Ricciardo (Renault).

Também pontuaram Pierre Gasly (Toro Rosso), Sergio Perez (Racing Point) e Nico Hulkenberg (Renault), completando os dez primeiros lugares da corrida em Suzuka. O mexicano e o francês se tocaram na última volta, com Perez abandonando a corrida, mas este terminou sendo beneficiado com uma falha na marcação da prova, que registrou a bandeira quadriculada com uma volta ainda para ser cumprida.

A próxima etapa das 21 previstas no Mundial de Fórmula 1 está prevista para o fim de semana do dia 27 de outubro, no GP do México.

Confira a classificação do GP de Cingapura:

1) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), em 1h21min46s755

2) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 13s343

3) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 13s858

4) Alexander Albon (TAI/Toro Rosso), a 59s537

5) Carlos Sainz (ESP/McLaren), a 69s101

6) Daniel Ricciardo (AUS/Renault), a 1 volta

7) Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 1 volta

8) Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), a 1 volta

9) Sergio Perez (MEX/Racing Point), 1 volta

10) Nico Hulkenberg (ALE/Renault), a 1 volta

11) Lance Stroll (CAN/Racing Point), a 1 volta

12) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a 1 volta

13) Lando Norris (ING/McLaren), a 1 volta

14) Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo), a 1 volta

15) Romain Grosjean(FRA/Haas), a 1 volta

16) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a 1 volta

17) Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 2 voltas

18) George Russell (INF/Williams), a 2 voltas

19) Robert Kubica (POL/Williams), a 2 voltas.

Abandonaram a prova:

Max Verstappen (HOL/Red Bull).