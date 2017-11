Bottas vence com tranquilidade GP de Abu Dabi e Massa se despede da F-1 em décimo

O finlandês Valtteri Bottas venceu neste domingo o GP de Abu Dabi sem grandes dificuldades. O piloto da Mercedes se manteve na frente após a largada, não precisou se esforçar muito para segurar as investidas do companheiro de equipe, Lewis Hamilton, e recebeu a bandeirada final em primeiro lugar.

Foi a terceira vitória de Bottas na temporada. As Ferraris não conseguiram nem chegar perto dos rivais. O alemão Sebastian Vettel completou o pódio a 17 segundos de distância de Bottas (a diferença chegou a ser de 22 segundos durante a prova). O finlandês Kim Raikkonen contou com um problema na Red Bull de Daniel Ricciardo e fechou em quarto lugar.

A disputa mais interessante da prova aconteceu entre o brasileiro Felipe Massa e Fernando Alonso. O brasileiro perdeu sua posição logo após a largada, mas duas voltas depois, com um belo X, superou espanhol da McLaren. Na 25ª volta, o espanhol abriu a asa e ultrapassou o brasileiro. Alonso terminou em nono e Massa, em décimo.

O australiano Daniel Ricciardo, que vinha se segurando na quarta colocação, à frente da Ferrari de Kimi Raikkonen, teve problemas hidráulicos e abandonou. Enquanto isso, Hamilton se aproximava de Bottas em busca da primeira colocação.

No pelotão da frente não havia novidades e o grid do treino classificatório era mantido quase que sem alterações. Na 31ª volta, Hamilton foi tentar uma investida contra Bottas. Ele foi com tudo na entrada da curva, mas freou muito em cima, travou as rodas e saiu da pista.

O espanhol Carlos Sainz vinha na oitava colocação, quando parou nos boxes. A Renault errou no pitstop e deixou a roda dianteira esquerda solta, obrigando o piloto abandonar a prova.

Na parte final da corrida, Hamilton chegou a encostar novamente. A diferença chegou a ser de pouco mais de um segundo, mas Bottas voltou a acelerar nas últimas voltas e garantiu o primeiro lugar.

Após a bandeira, houve um festival de "zerinhos" na pista. Os dois pilotos da Mercedes, para comemorar a dobradinha. E o brasileiro Felipe Massa também girou com seu carro em despedida da Fórmula 1.

Confira a classificação final do GP de Abu Dabi de Fórmula 1:

1.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), em 1h44min685, após 55 voltas

2.º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), a 3s899

3.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 19s330

4.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 45s386

5.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 46s269

6.º - Nico Hulkenberg (ALE/Renault), a 1min25s713

7.º - Sergio Pérez (MEX/Force India), a 1min32s062

8.º - Esteban Ocon (FRA/Force India), a 1min38s911

9.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), a 1 volta

10.º - Felipe Massa (BRA/Williams), a 1 volta

11.º - Romain Grosjean (FRA/Haas), a 1 volta

12.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), a 1 volta

13.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta

14.º - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), a 1 volta

15.º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), a 1 volta

16.º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), a 1 volta

17.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), a 1 volta

18.º - Lance Stroll (CAN/Williams), a 1 volta

Não completaram a prova:

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull).

Carlos Sainz Jr. (ESP/Renault).