Bottas supera Hamilton no 2º treino livre e fecha o dia na frente em Monza

A Mercedes manteve o domínio das atividades no circuito de Monza no segundo treino livre para o GP da Itália, a 13ª etapa da temporada 2017 da Fórmula 1, mas a liderança mudou de mãos e ficou com o finlandês Valtteri Bottas, que fechou a sexta-feira como o piloto mais rápido.

Bottas é coadjuvante em um campeonato em que a luta pelo título do Mundial de Pilotos envolve uma disputa acirrada entre o alemão Sebastian Vettel e o britânico Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe na Mercedes e a quem pode ajudar na briga com o rival da Ferrari, que está com uma vantagem de sete pontos.

No segundo treino livre, ele mostrou que pode ser um útil aliado ao cravar o tempo de 1min21s406. O finlandês teve uma vantagem de apenas 0s056 para Hamilton, o segundo colocado, que marcou 1min21s462, repetindo a dobradinha registrada pela Mercedes no primeiro treino livre em Monza, ainda que com a ordem invertida.

Mas ao contrário do que aconteceu na sessão inicial do fim de semana do GP da Itália, a Ferrari ficou bem mais próxima da Mercedes - no primeiro treino, Vettel foi mais de um segundo mais lento do que Hamilton. Dessa vez, o alemão também foi o terceiro colocado, mas a apenas 0s14 de Bottas, com 1min21s546.

O finlandês Kimi Raikkonen veio logo atrás, na quarta colocação, com a marca de 1min21s804, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min22 no segundo treino livre para o GP da Itália.

Os dois pilotos da Red Bull vieram logo atrás, com o holandês Max Verstappen em quinto lugar e o australiano Daniel Ricciardo na sexta posição. Ambos, porém, foram punidos com a perda de posições no grid por mudanças no motor dos carros, o que os fará largar no GP da Itália das últimas posições.

A McLaren mostrou bom rendimento no segundo treino livre em Monza, com o belga Stoffel Vandoorne ficando em sétimo lugar e o espanhol Fernando Alonso garantindo a oitava colocação. O francês Esteban Ocon, da Force India, veio logo atrás, na nona posição.

O brasileiro Felipe Massa fechou o dia com o décimo lugar ao cravar o tempo de 1min22s985, ficando cinco posições à frente do canadense Lance Stroll, o seu companheiro de equipe na Williams, no segundo treino livre na icônica pista.

As atividades no circuito de Monza serão retomadas neste sábado, sendo que a sessão de classificação está agendada para as 9 horas (de Brasília). O horário é o mesmo da largada do GP da Itália no domingo.

