Bottas supera Hamilton e lidera terceiro treino livre do GP da Hungria

Valtteri Bottas acelera sua Mercedes na pista de Hungaroring - (Foto: Divulgação)

Depois de a Ferrari liderar o segundo treino livre para o GP da Hungria, a terceira etapa da temporada de 2020 da Fórmula, a Mercedes voltou a dominar e foi soberana no terceiro treino livre neste sábado. Valtteri Bottas superou o companheiro Lewis Hamilton por apenas 0s042 e foi o mais rápido.

Com naturalidade, Bottas, vencedor do GP da Áustria e atual líder do campeonato, foi dominante na atividade e cravou 1min15s437 com pneus macios no circuito de Hungaroring, em Budapeste. Hamilton completou a dobradinha no treino, que foi ameaçado pela chuva.

Os pilotos ficaram nos boxes nos primeiros 20 minutos, enquanto nuvens carregadas cercavam o autódromo húngaro. No entanto, a chuva não caiu e todos foram autorizados a entrar na pista para fazer seus tempos.

Um dos destaques do treino foi o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, que levou seu carro à terceira colocação. Ele fez 1min15s598, ficando apenas 0s161 do líder. A Ferrari viu a Mercedes voltar a exercer domínio, mas mostrou sinais de evolução. O monegasco Charles Leclerc, que chegou a liderar o treino, teve bom desempenho e fechou a sessão em quarto. O alemão Sebastian Vettel, que deixará a escuderia italiana ao final da temporada, fez o oitavo melhor tempo.

O canadense Lance Stroll foi o quinto colocado. Já a Red Bull teve uma performance mais discreta neste sábado, de modo que o holandês Max Verstappen foi somente o sexto colocado, seis posições à frente do tailandês Alexander Albon.

O jovem inglês Lando Norris, da McLaren, ficou em sétimo, à frente de Vettel. O francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, ficou em nono e o australiano Daniel Ricciardo, da Renault e futuro piloto da McLaren, concluiu a relação dos dez primeiros colocados.

Os pilotos voltam à pista em Hungaroring neste sábado às 10 horas para o treino de classificação. A largada para o GP da Hungria, a terceira etapa da temporada da Fórmula 1, está prevista para as 10h10 do domingo.