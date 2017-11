Bottas exalta peso de vitória em Abu Dabi e Hamilton admite: 'Ele mereceu muito'

O finlandês Valtteri Bottas comemorou bastante ter fechado a temporada da Fórmula 1 com vitória. O piloto da Mercedes venceu de ponta a ponta no GP de Abu Dabi, deixando em segundo lugar seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, que já havia garantido a taça de tetracampeão com duas corridas de antecedência.

"É muito importante para mim vencer aqui, depois de ter enfrentado muitas dificuldades na segunda metade do ano", comentou. "Trabalhei duro para superar todos os desafios e não poderia estar mais feliz por terminar a temporada desta maneira", prosseguiu.

Foi a terceira vitória de Bottas na carreira, a terceira também na temporada. Durante a corrida neste domingo, ele foi perseguido durante as 55 voltas por Hamilton, que chegou a pressioná-lo por duas oportunidades, mas sem sucesso.

"Tenho que parabenizar o Lewis pelo título, parabenizar o Vettel pela segunda colocação no campeonato. Terminei em terceiro e espero melhorar no próximo ano", comentou o finlandês.

A conquista em Abu Dabi não alterou a posição de Bottas na tabela de classificação. Após o término das 20 corridas, Hamilton faturou o título com 363 pontos, Vettel ficou em segundo lugar com 317 e o finlandês chegou a 305.

"Nós, finlandeses, talvez não demonstramos muito nossas emoções. Mas isso não quer dizer que nós não temos sentimentos", adicionou. "Estou tão feliz, tenho o apoio da minha família e de todos da equipe. Talvez não demonstre muito isso, mas me sinto muito bem", prosseguiu.

Hamilton disse ter feito de tudo para ultrapassar Bottas neste domingo, mas não conseguiu. "Quero dar os parabéns ao Valtteri, que foi muito bem em me manter para trás. Ele mereceu muito essa vitória", analisou.

O inglês finalizou a temporada 11 poles e nove vitórias, além de ter igualado o número de títulos de Vettel, que também foi campeão por quatro vezes. "Sou muito grato a toda essa equipe, tanto aos que estão aqui, quanto aos que ficam na fábrica", comentou. "Espero que continue assim na próxima temporada", finalizou.