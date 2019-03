Bottas desbanca Hamilton e vence GP da Austrália na abertura da F-1 em 2019

A temporada 2019 da Fórmula 1 começou mais uma vez com a Mercedes na frente, mas não com Lewis Hamilton como protagonista. Neste domingo, Valtteri Bottas superou o companheiro de equipe para vencer o GP da Austrália, em Melbourne, na primeira prova do calendário da categoria.

A dobradinha da Mercedes no grid de largada se repetiu no pódio, mas com posições invertidas. Depois de largar na pole, Hamilton foi ultrapassado logo nos primeiros movimentos por seu companheiro, que disparou para garantir o triunfo sem maiores sustos.

Bottas completou o percurso no circuito de Albert Park em 1h25min27s325, mais de 20 segundos à frente de Hamilton. De quebra, o finlandês se aproveitou de uma das novidades da temporada e garantiu um ponto extra na tabela por ter registrado a volta mais rápida da corrida.

A prova deste domingo também foi um banho de água fria para quem esperava que a Ferrari pudesse ameaçar a hegemonia da Mercedes na Fórmula 1. A equipe italiana não só viu a rival registrar a dobradinha tanto no grid quanto na chegada, como ficou fora do pódio. Afinal, a terceira colocação foi do holandês Max Verstappen, na estreia da parceria entre Red Bull e Honda.

Só então apareceram os carros da Ferrari. Depois de largar na terceira colocação, Sebastian Vettel não conseguiu manter o ritmo e terminou em quarto. O resultado só não foi pior porque a equipe mandou seu companheiro Charles Leclerc não tentar a ultrapassagem sobre o alemão na reta final da prova, quando tinha pneus mais novos e era mais veloz. Em sua estreia na escuderia, o monegasco terminou em quinto.

Kevin Magnussen, da Haas, Nico Hulkenberg, da Renault, o veterano Kimi Raikkonen, em sua estreia pela Alfa Romeo, Lance Stroll, da Racing Point, e Daniil Kvyat, da Toro Rosso, respectivamente, completaram os dez primeiros colocados. Em sua volta à Fórmula 1 oito anos após sofrer grave acidente em uma prova de rali, Robert Kubica sofreu com sua Williams e foi o último colocado entre os pilotos que completaram o percurso.

Mas ninguém foi páreo para Bottas. Depois de perder a pole no sábado por pouco mais de um décimo, o finlandês largou muito bem para ultrapassar Hamilton e garantir a ponta. Ele só perderia esta posição durante duas voltas, após sua única parada no boxe, conquistando uma vitória contundente.

Atrás das Mercedes, Vettel tinha a terceira colocação até que foi chamado para os boxes para a troca de pneus, que aconteceu cedo demais e permitiu que Verstappen o ultrapassasse. O piloto da Red Bull, aliás, quase somou um ponto a mais pela volta mais rápida, mas viu Bottas superar sua marca já na reta final da prova.

Foi um dia perfeito para o finlandês, que superou um 2018 decepcionante, sem vencer sequer uma prova, para largar na frente no Mundial de Pilotos. São 26 pontos para ele, com Hamilton em segundo, com 18, Verstappen, em terceiro, com 15, e Vettel em quarto, com 12.

A segunda etapa da Fórmula 1 em 2019 acontecerá no Bahrein, no dia 31 de março. Esta será a 15.ª edição da prova, que tem Vettel como seu maior vencedor, com quatro triunfos, sendo dois consecutivos em 2017 e 2018.

Confira a classificação final do GP da Austrália:

1º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), em 1h25min27s325

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 20s886

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 22s520

4º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 57s109

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 58s230

6º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 87s156

7º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), a 1 volta

8º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), a 1 volta

9º - Lance Stroll (CAN/Racing Point), a 1 volta

10º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a 1 volta

11º - Pierre Gasly (FRA/Red Bull), a 1 volta

12º - Lando Norris (ING/McLaren), a 1 volta

13º - Sergio Pérez (MEX/Racing Point), a 1 volta

14º - Alexander Albon (TAI/Toro Rosso), a 1 volta

15º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a 1 volta

16º - George Russell (ING/Williams), a 2 voltas

17º - Robert Kubica (POL/Williams), a 3 voltas

Não completaram:

Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren)

Romain Grosjean (FRA/Haas)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault)