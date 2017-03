Botafogo supera expulsão de Pimpão e vence Bangu por 2 a 0 pela Taça Rio

Mesmo jogando com um homem a menos desde os 34 minutos do primeiro tempo - Rodrigo Pimpão foi expulso -, o Botafogo encerrou a sequência de dois jogos sem vitória na Taça Rio ao ganhar do Bangu por 2 a 0, no estádio Moça Bonita, nesta tarde de domingo, pela quarta rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. A partida marcou o reencontro de Loco Abreu com o Botafogo.

Enaltecido pelos alvinegros, o atacante foi bastante xingado pela torcida alvirrubra, que pegou no pé também da diretoria pela má campanha.

Sem contar com Jair Ventura frente ao banco de reservas - cumpriu suspensão pela expulsão no clássico contra o Fluminense -, o Botafogo chegou aos sete pontos e saltou para a terceira colocação do Grupo B, ficando atrás do Nova Iguaçu devido ao saldo de gols (2 contra 1). De quebra se reabilitou da derrota no clássico para o Fluminense, por 3 a 2, no meio de semana. Já o Bangu, que ainda não ganhou na Taça Rio, segue correndo risco de rebaixamento, na lanterna do Grupo C, com apenas um ponto.

Ídolo da torcida do Botafogo, clube que defendeu entre 2010 a 2012 -, Loco Abreu quase abriu o placar para o Bangu logo aos quatro minutos. O atacante recebeu cruzamento de Guilherme e cabeceou para boa defesa de Saulo. A resposta veio na sequência, mas Roger demorou para finalizar após dominar dentro da área e foi travado por Anderson Penna.

O Botafogo passou a se soltar aos poucos e controlar a partida. Aos 19 minutos, Roger chutou forte, Márcio rebateu e Joel finalizou no cantinho, abrindo o placar para o time visitante. No contra-ataque, o Bangu levou perigo com Matheus Pimenta, que parou em Saulo. Rodrigo Pimpão chegou atrasado no meio-campo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com um atacante no lugar de um lateral - Bruno Luiz substituiu Daniel Damião -, o Bangu voltou do intervalo disposto a buscar o empate, mas encontrou um Botafogo muito bem postado no campo defensivo e por isso não criava lances de perigo.

Matheus Pimenta recebeu passe dentro da área e bateu de primeira pela linha de fundo. Depois foi a vez de Loco Abreu assustar em cabeçada por cima do travessão. No contra-ataque, Roger recebeu e na hora de marcar foi travado por João Guilherme. Quase o segundo gol do Botafogo.

Nos minutos finais, o mandante se lançou todo ao ataque e passou a dar espaços para o contragolpe botafoguense. Sassá fez grande jogada individual e cruzou para Fernandes finalizar por cima. Aos 39, Márcio fez pênalti quando Fernandes ia entrando com bola e tudo para dentro do gol. Sassá bateu bem e garantiu a vitória alvinegra aos 40 minutos.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira pela quinta rodada da Taça Rio. O Bangu recebe o Macaé, às 15h30, em Moça Bonita, enquanto o Botafogo enfrenta a Portuguesa, às 19h30, no Los Larios.

FICHA TÉCNICA:

BANGU 0 X 2 BOTAFOGO

BANGU - Márcio; Daniel Damião (Bruno Luiz), João Guilherme, Anderson Penna e Guilherme; Rafael Henriques, Bruno Bêra (Marcus Vinícius), Thiaguinho e Raphael Augusto; Matheus Pimenta (Leandro Chaves) e Loco Abreu. Técnico: Roberto Fernandes.

BOTAFOGO - Saulo; Marcinho, Igor Rabello, Renan Fonseca e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, João Paulo e Montillo (Fernandes); Joel (Guilherme), Roger (Sassá) e Rodrigo Pimpão. Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Joel, aos 19 minutos do primeiro tempo; Sassá, aos 40 do segundo.

ÁRBITRO - Alexandre Tavares de Jesus.

CARTÕES AMARELOS - João Guilherme, Bruno Luiz e Daniel Damião (Bangu); Roger, Fernandes e Victor Luis (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Pimpão (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Moça Bonita, no Rio.

