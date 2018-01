Botafogo se reforça com jogadores do Paysandu e do Atlético-GO

Luiz Fernando também é um jovem atleta, de 21 anos, que chega ao Botafogo - Foto: Esporte Interativo

A diretoria do Botafogo anunciou nesta quarta-feira que o clube acertou a chegada de dois jogadores para o setor ofensivo. O clube carioca se reforçou com o meia Luiz Fernando, que estava no Atlético Goianiense, e o atacante Leandro Carvalho, que chegou do Paysandu.

Embora pertencesse ao time paraense, Leandro Carvalho encerrou a última temporada atuando pelo Ceará, cedido por empréstimo, onde disputou 17 jogos, com três gols marcados. Agora, então, o jogador de 22 anos, que costuma atuar aberto pela ponta direita, chega ao Botafogo.

Luiz Fernando também é um jovem atleta, de 21 anos, que chega ao Botafogo. Ela era considerado um dos principais jogadores do Atlético Goianiense, tendo chamado a atenção na última edição do Campeonato Brasileiro, mesmo que o time tenha sido rebaixado para a Série B, tanto que ele marcou nove gols no torneio de 2017, temporada em que entrou 42 vezes em campo pelo time de Goiânia.

Após o período de férias, o elenco do Botafogo se reapresentou na manhã desta quarta-feira para a temporada 2018, em que será dirigido pelo técnico Felipe Conceição. O primeiro compromisso oficial do time em 2018 está agendado para 16 de janeiro, quando o time vai receber a Portuguesa, no Engenhão, na sua estreia no Campeonato Carioca.