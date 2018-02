Botafogo leva virada da Aparecidense e é eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil

O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil. O time carioca caiu logo na primeira fase ao perder para a Aparecidense, de virada, pelo placar de 2 a 1, em partida realizada nesta terça-feira, no estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). É o primeiro grande clube do Campeonato Brasileiro a tombar na competição.

Com seus principais jogadores e um esquema com três zagueiros, o Botafogo começou bem o duelo, mas caiu de produção e abusou dos chutões. O time da casa aproveitou das fraquezas do rival, somado com a expulsão do atacante Rodrigo Pimpão, para classificar. Na próxima fase, a Aparecidense enfrentará o Cuiabá.

O Botafogo precisou de apenas seis minutos para provar o favoritismo. João Paulo acionou Rodrigo Pimpão em velocidade. O atacante apareceu no meio dos zagueiros e tocou por cobertura para abrir o placar.

Após o gol, o jogo foi um show de lances perdidos pelo time carioca, que poderia ter liquidado a fatura. Aos 36 minutos, Brenner cruzou para Rodrigo Pimpão, que soltou a bomba por cima do gol. Luiz Fernando também tentou, duas vezes, mas sem sucesso.

No segundo tempo, a Aparecidense se encontrou na partida e deixou tudo igual logo aos dois minutos. Everton cruzou, a defesa botafoguense parou e a bola ficou com Nonato. O veterano cabeceou para o fundo das redes.

O time carioca sentiu o gol e dava cada vez mais espaço para o adversário, que pressionou. Aos poucos, porém, o Botafogo foi equilibrando as ações e voltou a atacar. Rodrigo Pimpão foi cruzar, a bola ganhou curva e quase enganou o goleiro Busatto, que fez a defesa.

A situação do Botafogo se complicou aos 38 minutos, quando Rodrigo Pimpão foi expulso por reclamação. No lance seguinte, como em um castigo, Gustavo Ramos recebeu dentro da área e marcou, de cabeça, o gol da virada da Aparecidense.

FICHA TÉCNICA

APARECIDENSE 1 x 2 BOTAFOGO

APRECIDENSE - Busatto; Everton, Filipe Costa, Mirita e Hélder Santos; Wagner Silva, Uéderson, Tiago Ulisses (Cristian) e Alex Henrique (Gustavo Ramos); Aleilson (Kaio Wilker) e Nonato. Técnico: Márcio Goiano.

BOTAFOGO - Jefferson; Marcelo, Joel Carli e Igor Rabello; Arnaldo, Dudu Cearense (Rodrigo Lindoso), João Paulo e Gilson; Rodrigo Pimpão, Brenner (Kieza) e Luiz Fernando (Renatinho). Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Rodrigo Pimpão, aos 6 minutos do primeiro tempo; Nonato, aos 3, e Gustavo Ramos, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wagner Silva e Kaio Wilker (Aparecidense); Gilson, Arnaldo e Luiz Fernando (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Pimpão (Botafogo).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO).