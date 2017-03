Botafogo goleia Portuguesa e segue vivo em busca de vaga na semi da Taça Rio

O volante Bruno Silva teve uma noite de artilheiro na noite desta quinta-feira e ajudou o Botafogo a seguir vivo na luta por uma vaga nas semifinais da Taça Rio. Com duas bolas na rede do camisa 8 - Roger e Gilson também marcaram -, o time alvinegro goleou a Portuguesa por 4 a 1, no estádio Los Larios, pela quinta rodada, e entrou na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca.

Com os mesmos dez pontos que o Nova Iguaçu, o Botafogo assumiu a vice-liderança do Grupo B por conta do saldo de gols superior (4 contra 3). Agora, depende apenas de si na última rodada, quando recebe o Resende, às 16 horas do próximo domingo, no Engenhão. A Portuguesa está em terceiro lugar do Grupo C, com sete pontos, e enfrenta o Boavista, fora de casa, podendo se classificar ou até ser rebaixada.

Líder do Grupo B, com 11 pontos, o Flamengo fará clássico com o Fluminense também às 16 horas de domingo, em Cariacica, no Espírito Santo.

A partida começou muito movimentada, tanto que saíram dois gols antes dos dez minutos iniciais. Aos quatro, Luciano salvou gol contra de Belarmino e Bruno Silva, de cabeça, abriu o placar. Seis minutos depois, Romarinho chutou cruzado e Gatito Fernández espalmou, mas o rebote sobrou para Willian Amendoim só completar.

Aos 18 minutos, Willian Amendoim recebeu de Romarinho e bateu fraco nas mãos de Gatito Fernández. A resposta veio logo na sequência. Marcão quase fez contra após cruzamento de Joel. No rebote, Fernandes finalizou na trave, desperdiçando uma grande oportunidade. Aos 44 minutos, Bruno Silva colocou o Botafogo novamente na frente com um chute de fora da área. Luciano ainda impediu o terceiro na sequência.

O Botafogo liquidou a fatura aos oito minutos do segundo tempo. Após cruzamento vindo da esquerda, Roger se antecipou ao zagueiro e cabeceou no ângulo de Luciano. Montillo, duas vezes seguidas, levou perigo em chutes de fora da área. Em vantagem, o time alvinegro passou a administrar a partida, enquanto a Portuguesa estava entregue em campo.

E o placar poderia ser ainda mais elástico. Aos 34 minutos, Montillo recebeu cruzamento rasteiro, dominou e bateu para grande defesa de Luciano, que voltaria a salvar em cabeçada de Renan Fonseca. No último lance, Sassá finalizou cruzado e acertou a trave, mas o resultado já estava de ótimo tamanho para o Botafogo.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 1 X 4 BOTAFOGO

PORTUGUESA - Luciano; Belarmino (Adriano), Marcão, Rodrigo e Diego Maia; Marcinho Pitbull (Fabiano Oliveira), Muniz e Maicon Assis; Allan, Romarinho e Willian Amendoim (Silvano). Técnico: João Carlos Ângelo.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcinho, Renan Fonseca, Emerson Silva e Gilson; Airton, Fernandes (Guilherme), Bruno Silva e Camilo; Joel (Montillo) e Roger (Sassá). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Bruno Silva, aos quatro e aos 44, e Willian Amendoim, aos dez minutos do primeiro tempo; Roger, aos oito, e Gilson, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - João Batista de Arruda.

CARTÕES AMARELOS - Maicon Assis (Portuguesa); Gilson, Renan Fonseca, Bruno Silva e Airton (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ).

