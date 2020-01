Botafogo estreia no Carioca com time reserva e é derrotado em Volta Redonda

O Botafogo decidiu estrear no Campeonato Carioca com uma equipe reserva e pagou caro por isso. No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a equipe alvinegra mostrou um futebol pobre neste sábado e foi derrotada por 1 a 0 pelo Volta Redonda na rodada de abertura da competição estadual.

O elenco botafoguense está fazendo a pré-temporada na cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo. Por decisão do técnico Alberto Valentim, 14 jogadores, todos reservas, voltaram ao Rio para se juntar a garotos das divisões de base e com eles disputar as duas primeiras partidas do clube no Carioca. Como Valentim preferiu continuar no Espírito Santo, o time foi comandado em Volta Redonda pelo auxiliar técnico Bruno Lazaroni.

Durante boa parte do primeiro tempo, a partida foi arrastada, com as equipes errando muitos passes e incapazes de criar oportunidades de gol. Os dois goleiros se limitavam a assistir ao jogo. Foi só nas proximidades do intervalo que o Volta Redonda começou a se soltar e a se aproximar da abertura do placar. Aos 32 minutos, Bernardo exigiu uma boa defesa de Diego Cavalieri em uma cobrança de falta e João Carlos, aos 34, cabeceou para fora quando tinha tudo para marcar.

Se o Botafogo esteve apagado no primeiro tempo, foi muito pior no segundo. Os donos da casa dominaram completamente a partida e sufocaram a equipe alvinegra desde o início. Aos sete minutos, Bernardo marcou, mas o gol foi anulado por impedimento, para sorte dos cariocas.

O Botafogo, porém, não teria como suportar a pressão do Volta Redonda por muito tempo. Aos 23, Pedrinho mandou um chute na trave, mas no minuto seguinte o time fluminense não falhou. Pedrinho invadiu a área e, diante de Diego Cavalieri, tocou para Saulo empurrar a bola para a rede.

O veterano goleiro botafoguense teve de trabalhar muito nos minutos finais para evitar o segundo gol dos anfitriões. Primeiro, ele fez uma bela defesa em um chute de Pedrinho. Depois, apareceu muito bem em uma cobrança de falta de Marcelo. Se não fosse por Cavalieri, o time reserva do Botafogo teria voltado ao Rio de Janeiro com uma derrota pior.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 0 BOTAFOGO

VOLTA REDONDA - Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel e Luiz Paulo; Bruno Barra, Walisson (William Mineiro), Marcelo (Luan) e Bernardo (Saulo Mineiro); Pedrinho e João Carlos. Técnico: Luizinho Vieira.

BOTAFOGO - Diego Cavalieri; Fernandes (Wenderson), Kanu, David Sousa e Lucas Barros; Luiz Otávio, Caio Alexandre (Enio) e Gustavo Bochecha; Lucas Campos (Rafael Navarro), Vinícius Tanque e Igor Cássio. Técnico: Bruno Lazaroni.

GOL - Saulo, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Carlos Eduardo Nunes Braga.

CARTÕES AMARELOS - Wailsson e Pedrinho (Volta Redonda); Gustavo Bochecha(Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).