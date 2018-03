Botafogo empata com Volta Redonda e fica em situação perigosa na Taça Rio

Em uma partida bastante disputada, o Botafogo perdeu a chance de ficar em situação tranquila no Grupo C da Taça Rio - segundo turno do Campeonato Carioca -, neste domingo. Jogando no Raulino de Oliveira, pela quinta rodada, saiu atrás no placar e só empatou com o Volta Redonda por 1 a 1. Apesar das diversas chances criadas, não conseguiu chegar ao desempate para ficar mais próximo da classificação às semifinais.

Com a igualdade, o Botafogo aparece na terceira posição do Grupo C com dez pontos. Já o Volta Redonda, sem chances de passar de fase, tem apenas três pontos no Grupo B.

Mesmo fora de casa, o Botafogo começou ditando o ritmo do jogo, mas encontrava o Volta Redonda bem postado, pronto para encaixar um contra-ataque e abrir o placar. Em um desses lances, aos cinco minutos, Marcelo arriscou de longe e obrigou Gatito Fernández a se esticar todo para fazer a defesa. A bola explodiu no travessão, antes de sair.

A resposta do time alvinegro veio momentos depois, em uma cobrança de falta de Léo Valencia que acabou saindo por cima do gol. Foi, porém, o Volta Redonda que marcou primeiro. Aos 22 minutos, Mauro Gabriel chutou colocado da entrada da área e a bola foi morrer no cantinho direito da meta adversária.

O Botafogo chegou a empatar aos 27 minutos, quando Igor Rabello aproveitou uma bola alçada na área para cabecear firme para o fundo das redes, mas, ligado no lance, o árbitro Rodrigo Carvalhaes de Miranda marcou impedimento e invalidou o gol. Em um lance muito parecido dez minutos depois, o defensor do Botafogo conseguiu deixar tudo igual no placar também de cabeça, dessa vez em jogada legal.

Após o intervalo, o Botafogo voltou mais ligado para o segundo tempo e passou a buscar a virada. Tanto que nos 15 primeiros minutos, criou três boas chances. Na primeira, Kieza recebeu na área mas acabou cabeceando para fora. Em seguida, Moisés levou perigo ao soltar o pé da entrada da área e depois tentou um chute cruzado, que foi afastado pelo goleiro Douglas.

A partir daí, a partida seguiu movimentada, com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. O Volta Redonda ficou perto do desempate aos 31 minutos, quando Luís Paulo soltou o pé de fora da área e levou muito perigo. Nos últimos minutos, o Botafogo também criou boas chances para virar, mas não conseguiu voltar a balançar as redes e o jogo terminou empatado.

Na última rodada da Taça Rio, o Botafogo enfrenta o Vasco no Engenhão, no domingo, às 16 horas. No mesmo horário, o Volta Redonda recebe o Boavista, mais uma vez no Raulino de Oliveira.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 1 BOTAFOGO

VOLTA REDONDA - Douglas Borges; Luiz Gustavo, Roger, Gilberto e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcelo, Mauro Gabriel (Anselmo) e Vinícius Pacheco (Pablo); Dija Baiano e Núbio Flávio (João Cleriston). Técnico: Marcelo Salles.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso (Brenner), João Paulo e Leo Valencia; Ezequiel (Luiz Fernando), Rodrigo Pimpão (Marcos Vinícius) e Kieza. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Mauro Gabriel, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Igor Rabello, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Barra, Marcelo e Luiz Paulo (Volta Redonda).

RENDA - R$ 46.680,00.

PÚBLICO - 2.115 pagantes (2.874 total).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.