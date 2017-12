Botafogo efetiva Felipe Conceição como técnico após saída de Jair Ventura

O Botafogo vai repetir em 2018 a aposta feita anteriormente em Jair Ventura. Depois do técnico deixar o comando do time para acertar com o Santos - acordo ainda não foi selado -, o clube carioca anunciou neste sábado que efetivará o auxiliar Felipe Conceição como treinador.

Foi em cenário similar que Jair Ventura assumiu o comando do Botafogo: em agosto de 2016, Ricardo Gomes se transferiu para o São Paulo e o clube apostou na efetivação do então auxiliar. Lutando contra o rebaixamento, a equipe reagiu com o novo treinador e se classificou à Copa Libertadores de 2017.

Jair não aceitou na sexta-feira a proposta de renovação do Botafogo e está próximo de ser anunciado pelo Santos. E, assim, como fizera também em 2016, a equipe optou pela efetivação de um auxiliar.

Formado nas categorias de base do clube, Felipe Conceição foi atacante do Botafogo entre 1997 e 2001. E, depois de se aposentar como jogador, ele retornou em 2013 para treinar a equipe sub-15 e sub-17. Fez, então, um bom trabalho, revelou atletas como Matheus Fernandes e foi promovido à função de auxiliar em 2016. Por fim, completará o ciclo como treinador.

"Não poderia iniciar a minha carreira como treinador em um lugar melhor", comemorou Conceição neste sábado. "Estou satisfeito, honrado pelo convite recebido e muito motivado para trabalhar."

Confiante no seu potencial, o novo treinador apostou que o conhecimento da base facilitará o trabalho. "A visão de integração entre base e profissional é fundamental e tenho pensamento alinhado com o clube. Precisamos utilizar a base, um ativo do Botafogo. Conheço bem essa geração, trabalhei por quase três anos com esses jovens valores. O Botafogo oferece totais condições para que esses meninos se desenvolvam", completou.