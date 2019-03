Botafogo confirma contratação de Diego Souza por empréstimo junto ao São Paulo

Depois de uma longa novela, o Botafogo finalmente confirmou nesta sexta-feira a contratação de Diego Souza junto ao São Paulo. O jogador de 33 anos assinou contrato por empréstimo até o fim do ano e chega para reforçar o setor ofensivo do elenco alvinegro.

Diego Souza assinou contrato com o Botafogo até dezembro, quando também chega ao fim seu vínculo com o São Paulo, que tem opção de renovação automática. Se não exercê-la, o jogador terá caminho livre para renovar com o clube carioca, se for interesse de ambos os lados.

Depois de despertar o interesse do Sport, Diego Souza passou a negociar com o Botafogo e gostou da proposta do clube alvinegro. O acerto já era dado como certo nos últimos dias, mas restavam algumas questões burocráticas para o anúncio oficial.

Para o São Paulo, a saída de Diego Souza representa um alívio na folha salarial. É bem verdade, também, que o jogador vinha em baixa no clube paulista e, depois de ser titular em boa parte da temporada passada, perdeu espaço com a chegada de Pablo e a ascensão de Gonzalo Carneiro.

Com o acordo, Diego Souza terá defendido as cores dos quatro grandes clubes do Rio. Revelado pelo Fluminense, teve breve passagem pelo Flamengo ainda no início da carreira, jogou pelo Vasco entre 2011 e 2012 e retornou ao Fluminense em 2016. Ele ainda acumula passagens por grandes times como Grêmio, Atlético-MG, Cruzeiro, Palmeiras, entre outros.

No Botafogo, ele deve brigar pela titularidade no comando de ataque com Kieza, que vem em baixa e tem sido muito criticado pela torcida, uma vez que ainda não marcou gols nesta temporada.