Botafogo confirma a contratação de Alberto Valentim como novo técnico

O Botafogo definiu nesta terça-feira o seu novo treinador para a temporada. Será Alberto Valentim, que estava sem clube desde que deixou o Palmeiras no final do ano passado. Sua apresentação ocorrerá na quarta, às 14 horas, no Engenhão.

Valentim chega para assumir o Botafogo após a inusitada saída de Felipe Conceição. Ex-auxiliar que fora efetivado como substituto de Jair Ventura, ele assinou contrato de três anos. Foi, contudo, demitido depois de sete partidas - com duas vitórias, três empates e duas derrotas - e eliminações na primeira fase da Copa do Brasil, frente à Aparecidense-GO, e na semifinal da Taça Guanabara, para o Flamengo.

O time carioca, assim, decidiu apostar em outro jovem treinador, Valentim, que tem 42 anos e está "alinhado com o perfil de trabalho do clube", segundo explicou o Botafogo em nota publicada no site oficial.

Ex-lateral com passagens por Atlético Paranaense, São Paulo, Cruzeiro e Udinese, Valentim estagiou no futebol italiano como gerente esportivo. Depois, ao voltar para o Brasil, foi auxiliar de Atlético Paranaense e Palmeiras.

Como treinador, por sua vez, Valentim teve duas experiências: no Red Bull Brasil e no Palmeiras, clube em que assumiu após a demissão de Cuca. Embora tenha se destacado por implementar conceitos modernos, seu time sofreu defensivamente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o que contribuiu para a sua saída do time paulista.

"Dirigir o Botafogo é uma honra e estou muito feliz por isso. Chego sabendo o tamanho deste clube, da responsabilidade e, principalmente, do amor de sua torcida. Estou pronto e preparado para fazermos todos juntos um grande trabalho e retribuir toda a confiança depositada em mim. Muito obrigado pelo carinho de todos", comentou o treinador.

Além de Valentim, o Botafogo anunciou a chegada de Fernando Miranda, auxiliar técnico com quem ele trabalhou no Palmeiras. Miranda tem 37 anos e acumulou experiências ao lado de treinadores como Tite, Vanderlei Luxemburgo, Muricy Ramalho e Luiz Felipe Scolari.