Botafogo aponta alta chance de cura de tumor e Roger diz: 'Vou vencer a doença'

O Botafogo divulgou nota oficial em seu site, no final da tarde deste sábado, para falar sobre a situação do atacante Roger, que não poderá jogar mais pelo time neste ano após exames realizados nesta semana detectarem que ele tem um tumor renal. Além de confirmar que o atleta terá de passar por um tratamento cirúrgico, o clube exaltou a alta chance de cura deste câncer.

O clube informou que o grave problema de saúde foi descoberto após o jogador começar a apontar um "quadro de dor lombar atípica, sendo então encaminhado ao hospital para investigação". "Após realizar alguns exames, foi constatado a presença de um tumor no polo inferior do rim direito. Por isso, o atleta foi encaminhado para uma primeira avaliação com um urologista, que caracterizou o tumor como de tratamento cirúrgico e com alta chance de cura", ressaltou.

O Botafogo ainda informou que o atacante será submetido a novos exames para uma definição mais precisa sobre a doença e para determinar a conduta ideal de tratamento. "O clube tem dado todo o apoio para o atleta e está acompanhando tudo de perto através do seu departamento médico", destacou.

Por fim, o Botafogo também enfatizou que Roger esteve presente neste sábado no Engenhão, onde a equipe fez no final desta tarde de sábado o último treino de preparação para o jogo contra o Vitória, neste domingo, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. "O atacante Roger esteve hoje no Estádio Nilton Santos com otimismo e recebeu todo o apoio do treinador Jair Ventura, comissão técnica e de seus companheiros", disse.

ROGER GRAVA VÍDEO - Depois da confirmação da doença que o afeta e o grande número de manifestações de carinho e apoio que recebeu ao longo deste sábado, Roger também gravou um vídeo à Botafogo TV para exibir gratidão às pessoas que estão dando força a ele neste momento complicado de sua vida.

"Eu vim gravar este vídeo para agradecer. A palavra que tenho a dizer a todos no Brasil, a todos os amigos, a todo mundo, é muito obrigado. Deus abençoe vocês. É um momento delicado de minha vida, mas eu tenho certeza de que vou superar, com as forças de Deus", afirmou.

Em seguida, Roger exibiu confiança de que irá vencer a batalha contra a doença e projetou seu retorno aos gramados no início do próximo ano. "Quero agradecer cada mensagem, cada foto postada, cada manifestação de carinho, cada ligação. Deus abençoe vocês, logo, logo eu estou de volta, se Deus quiser. Vou batalhar, vou vencer essa doença, e se Deus quiser em janeiro estarei com o time na pré-temporada para fazer um grande ano novamente", encerrou Roger.

