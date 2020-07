Botafogo anuncia contratação do atacante marfinense Kalou

Kalou é o novo reforço do Botafogo - (Foto: Hannibal Hanschke/Reuters)

O Botafogo conseguiu fechar a contratação de mais um experiente jogador estrangeiro para a sequência da temporada 2020. Nesta quinta-feira, o clube carioca anunciou a chegada do atacante marfinense Salomon Kalou, que vai assinar um vínculo até o final de 2021.

A confirmação da contratação do jogador se deu com a publicação de um vídeo com vários lances de Kalou atuando no futebol europeu, concluído com a sua primeira mensagem como atleta do clube. "Muito orgulho de ser Botafogo", afirmou o marfinense.

No Botafogo, Kalou, de 34 anos, vai se juntar a outro estrangeiro com bastante experiência no futebol internacional, o japonês Keisuke Honda. E antes de fechar com o marfinense, o clube havia tentado fechar a chegada de outros jogadores com perfil parecido, como os meio-campistas Yaya Touré e Obi Mikel, em negociações que não tiveram desfecho positivo para o time.

Kalou construiu toda a sua trajetória no futebol na Europa. O atacante deu seus primeiros passos como jogador profissional na Holanda, por Feyenoord e Excelsior. Depois, defendeu o Chelsea, fazendo parte do elenco que faturou a Liga dos Campeões em 2012. Ainda defendeu o Lille e estava desde 2014 no Hertha Berlin, tendo ficado sem contrato ao término da temporada na Alemanha.

O novo reforço do Botafogo também possui longa trajetória pelo seleção da Costa do Marfim. Ele foi convocado para as edições de 2010 e de 2014 da Copa do Mundo, tendo marcado 28 gols em 97 jogos.

Agora sob o comando de Paulo Autuori, deve compor o trio ofensivo do time alvinegro com Luiz Henrique e Pedro Raul. E além de Kalou, o Botafogo negocia a chegada de outros reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O clube está interessado no lateral Victor Luis, do Palmeiras, e no zagueiro Rafael Foster, que vinha defendendo o búlgaro Ludogorets.