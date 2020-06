Botafogo anuncia a rescisão de contrato do zagueiro argentino Joel Carli

Zagueiro argentino, Joel Carli, de 33 anos - (Foto: Divulgação)

O Comitê Executivo de Futebol do Botafogo informou, nesta quinta-feira, por intermédio de um comunicado, que o zagueiro Mauro Joel Carli não faz mais parte do elenco do clube carioca.

O argentino Joel Carli, de 33 anos, chegou ao Botafogo em dezembro de 2015 e logo se tornou um dos líderes da equipe, chegando a ostentar a braçadeira de capitão do time.

Foi do defensor, o gol histórico na final do Campeonato Carioca de 2018, diante do Vasco, que proporcionou ao time botafoguense a conquista da taça nos pênaltis.

Clube e atleta estão negociando uma rescisão de contrato "amigável". "O Botafogo externa o seu agradecimento a Joel Carli pelo profissionalismo ao longo dos anos em que defendeu a camisa alvinegra, desejando felicidade e sorte na sequência de sua carreira", disse o Botafogo em uma nota.