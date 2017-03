Botafogo abre 2 a 0, mas dorme no segundo tempo e permite virada do Fluminense

Sobrou emoção, e gols, no clássico mais antigo do Brasil. Na noite desta quinta-feira, em partida que encerrou a terceira rodada da Taça Rio, o Fluminense viu o Botafogo abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas mudou da água para o vinho na etapa final e venceu por 3 a 2 no Engenhão. Richarlison marcou dois e Renato Chaves completou. Roger, duas vezes, fez para os alvinegros.

Ainda sem perder clássicos na temporada, o Fluminense se recuperou da sua única derrota no Estadual - 3 a 1 para o Nova Iguaçu com um time reserva, no último fim de semana - e assumiu a liderança do Grupo C, com seis pontos. Por outro lado, o Botafogo estacionou nos quatro e é o terceiro colocado do Grupo B. O técnico Jair Ventura segue sem ganhar dos três grandes em 2017.

O Botafogo iniciou a partida em cima do Fluminense e precisou de apenas 15 minutos para abrir o placar. Roger recebeu lançamento de Rodrigo Pimpão, ganhou no corpo de Renato Chaves e bateu na saída de Diego Cavalieri. Na sequência, Camilo quase ampliou em cobrança de falta, que passou raspando a trave.

Dez minutos depois, Roger tabelou com Montillo, passou como quis por Renato Chaves e bateu em cima do goleiro. O rebote ficou novamente com o camisa 9, que dessa vez não desperdiçou. Aos 33 minutos, Sornoza cobrou falta no travessão e a defesa aliviou o perigo no rebote. Novamente em um lance de bola parada, Douglas bateu colocado e Saulo foi buscar. O goleiro, de 21 anos e 1,90m, fazia sua estreia como profissional.

Insatisfeito com a produção do time, Abel Braga fez suas alterações no intervalo: Pedro e Wendel entraram nos lugares de Henrique Dourado e Luiz Fernando, respectivamente. O Fluminense melhorou em campo e criou duas boas oportunidades. Renato Chaves cabeceou para fora após cruzamento de Douglas, e Sornoza levou perigo em cobrança de falta.

Aos 11, Wellington foi derrubado por Bruno Silva dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Richarlison cobrou no canto esquerdo e Saulo ainda tocou na bola, mas não impediu o primeiro gol do Fluminense. Na sequência, Cavalieri defendeu chute de Bruno Silva, e uma cabeçada de Renan Fonseca parou no travessão.

O Fluminense continuou em cima e empatou aos 16 minutos. Richarlison recebeu de Wellington e soltou a bomba. O estreante Saulo errou e espalmou para dentro do próprio gol. A virada não demorou para acontecer. Diante de um Botafogo perdido, Richarlison fez boa jogada individual e cruzou rasteiro. O zagueiro Renato Chaves, na pequena área, esticou o pé e completou para as redes.

Nos minutos finais, o Botafogo se lançou ao ataque e levou perigo em cabeçada de Sassá defendida por Diego Cavalieri. Os alvinegros ainda reclamaram de um pênalti não marcado pelo árbitro, de Renato Chaves em cima de Guilherme já nos acréscimos. O atacante ainda levou cartão amarelo por simulação. Irritado, o técnico Jair Ventura foi expulso por reclamação.

Os dois times voltam a campo no domingo, pela quarta rodada da Taça Rio. O Botafogo enfrenta o Bangu, às 16 horas, no estádio de Moça Bonita. Já o Fluminense recebe o Macaé, às 19 horas, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 X 3 FLUMINENSE

BOTAFOGO - Saulo; Marcinho, Carli (Renan Fonseca), Emerson Silva e Victor Luis; Airton, Bruno Silva, Camilo e Montillo (Guilherme); Rodrigo Pimpão e Roger (Sassá). Técnico: Jair Ventura.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Renato, Renato Chaves, Henrique e Léo Pelé; Douglas, Luiz Fernando (Wendel) e Sornoza; Wellington, Henrique Dourado (Pedro) e Richarlison (Marquinhos). Técnico: Abel Braga.

GOLS - Roger aos 15 e aos 25 minutos do primeiro tempo; Richarlison, de pênalti, aos 11 e aos 16, e Renato Chaves, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Maurício Machado Coelho Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Airton, Bruno Silva, Guilherme e Victor Luis (Botafogo); Wendel, Henrique e Renato (Fluminense).

RENDA - R$ 105.610,00.

PÚBLICO - 6.225 pagantes (6.776 total).

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio (RJ).

