Boston Celtics impõe ao Chicago Bulls a maior derrota de sua história

A vitória do Boston Celtics sobre o Chicago Bulls por 133 a 77, na rodada deste sábado da NBA, em Chicago, entrou para a história. Os 56 pontos de vantagem no placar final é o maior do time de Boston, superando os 51 que obteve em 7 de março de 1962, quando ganhou por 153 a 102 do Warriors na Filadélfia.

A diferença de pontos empata como o maior da liga que estava em poder do Seattle Supersonics, que em 6 de dezembro de 1986 marcou 136 a 80 sobre o Houston Rockets. Para os Bulls, trata-se da maior derrota de sua história, batendo o revés de 8 de novembro de 2001 para o Minnesota Timberwolves por 127 a 74.

O Boston não perdeu o controle do jogo desde o início, ao anotar 17 a 0 com mesmo de seis minutos de partida e, desta forma, somou a quinta vitória consecutiva na temporada. O armador reserva Jaylen Brown marcou 23 pontos, enquanto o ala alemão Daniel Theis anotou 22 pontos e agarrou dez rebotes.

No Bulls, lanterna na Divisão Central, com seis vitórias e 21 derrotas, o cestinha foi o armador Shaquille Harrison, com 20 pontos. O pivô brasileiro Cristiano Felício obteve sete rebotes e marcou quatro pontos nos 17 minutos em que esteve em quadra.

O Boston, com 15 vitórias e dez derrotas, é o quinto colocado na Conferência Leste, enquanto o Chicago é o 15º e último classificado na mesma conferência.

O Los Angeles Lakers se recuperou da derrota de sexta-feira para o San Antonio Spurs graças a uma grande atuação de LeBron James. Quatro vezes eleito o Jogador mais Valioso (MVP) da liga, o astro marcou 20 pontos, pegou oito rebotes e fez nove assistências na vitória sobre o Memphis Grizzlies por 111 a 88.

O Lakers ganhou a sétima partida nos últimos dez jogos e continua dentro da lista dos oito times da Conferência Oeste que se classificam para a disputa dos playoffs.

Com quatro arremessos de três pontos corretos, em nove tentativas, o armador Kentavious Caldwell-Pope marcou 16 pontos e foi outro destaque do time de Los Angeles. Do lado do Memphis, Wayne Selden marcou 17 pontos, Mike Conley somou 12 e Marc Gasol anotou 11 pontos.

Lakers e Grizzlies brigam por uma vaga nos playoffs. O time de Los Angeles ocupa o quinto lugar na Conferência Oeste, com 16 vitórias e dez derrotas. A equipe de Memphis vem em sexto, com 15 vitórias e também dez derrotas.

Confira os resultados da rodada de sábado:

Dallas Mavericks 107 x 104 Houston Rockets

Indiana Pacers 107 x 97 Sacramento Kings

Atlanta Hawks 106 x 98 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 116 x 101 Washington Wizards

New York Knicks 104 x 112 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 77 x 133 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 88 x 111 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 113 x 105 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 96 x 121 Miami Heat

Confira os jogos previstos para este domingo:

Detroit Pistons x New Orleans Pelicans

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs x Utah Jazz

New York Knicks x Charlotte Hornets