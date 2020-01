Boselli marca três e Corinthians goleia Botafogo na estreia do Paulistão

Com três de Boselli e outro de Luan, o Corinthians derrotou o Botafogo por 4 a 1 nesta quinta-feira, na arena em Itaquera, na estreia das equipes no Campeonato Paulista. O resultado deixa o torcedor alvinegro esperançoso de que o técnico Tiago Nunes finalmente pode fazer esse time ser mais ofensivo.

Obviamente ainda é cedo para dizer que o novo treinador solucionará o principal problema do ano passado, mas a impressão inicial é animadora. Além da atuação de destaque do centroavante argentino, vale destacar os laterais da equipe. Com Fagner de um lado e o jovem Lucas Piton do outro, o Corinthians utilizou as pontas para encurralar o adversário. A pressão começou com o apito inicial do árbitro.

Depois de Janderson errar cabeceio livre, o Corinthians voltou ao ataque pela esquerda. Piton cruzou, Ramiro chutou, o goleiro deu rebote e Boselli abriu o marcador. O centroavante argentino estava bem na partida e chegou a ampliar, mas o bandeirinha assinalou impedimento no lance. Na parte final da primeira etapa, o time alvinegro diminuiu o ritmo e deu um pouco mais de espaço para o Botafogo.

A volta para o segundo tempo, no entanto, foi como o início. Pressão corintiana e gol. Em um rápido contra-ataque, Boselli acertou a trave. Na sobra, Janderson chutou e o volante Reginaldo colocou a mão na bola para evitar o gol. O árbitro assinalou pênalti e expulsou o jogador. Luan cobrou e fez. O terceiro veio logo em seguida. Em boa troca de passe, a bola chegou limpa para Boselli só mandar para as redes.

Com a vitória assegurada, Tiago Nunes começou a mexer no time. Janderson deu lugar a Mateus Vital. Em seguida, Richard deixou o campo bastante aplaudido pelos torcedores para a vaga de Gabriel. Richard não fez uma boa temporada em 2019 e terminou o ano emprestado ao Vasco. De volta, foi bem na estreia.

Nos minutos finais, a zaga alvinegra cochilou e Ronald diminuiu. Mas a noite era mesmo de Boselli. Após desviou da vaga, a bola bateu no centroavante e entrou, dando números finais ao jogo. O Corinthians volta a campo no domingo, quando visitará o Mirassol pela segunda rodada do Paulistão. O Botafogo, no mesmo dia, receberá a Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 4 X 1 BOTAFOGO

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton; Camacho, Richard (Gabriel) e Luan (Vagner Love); Ramiro, Boselli e Janderson (Mateus Vital). Técnico: Tiago Nunes.

BOTAFOGO: Darley; Caíque Sá, Reginaldo, Didi e Gilson; Willian Oliveira, Ferreira, Murilo Oliveira (Edson Junior), Rafinha e Diego Cardoso (Ronald); Gustavo Henrique. Técnico: Wagner Lopes.

Gols: Boselli, aos 12 minutos do primeiro tempo; Luan, aos 9, Boselli, aos 24, Ronaldo, aos 37, e Boselli, aos 41 minutos do segundo tempo.

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira.

Cartões amarelos: Richard e Camacho (Corinthians); Diego Cardoso (Botafogo).

Público: 24.512 pagantes.