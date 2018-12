Borussia Dortmund vence Schalke e mantém nove pontos de vantagem para o Bayern

O Borussia Dortmund segue firme na liderança do Campeonato Alemão, mas o Bayern de Munique começa a esboçar uma recuperação. Neste sábado, ambos os times triunfaram em compromissos válidos pela 14ª rodada e continuam separados por nove pontos na classificação.

No tradicional Clássico do Vale do Ruhr, o Borussia Dortmund superou o Schalke 04 por 2 a 1, fora de casa, e chegou aos 36 pontos em 42 possíveis, mantendo a invencibilidade no Alemão, além de ter ampliado o momento complicado do clube de Gelsenkirchen, apenas o 13º colocado, com 14.

Delaney abriu o placar para o Dortmund aos sete minutos do primeiro tempo, de cabeça, mas Caligiuri converteu pênalti aos 16 da etapa final, igualando o placar, em uma infração marcada pela arbitragem que provocou polêmica. E Sancho definiu a vitória dos visitantes em Gelsenkirchen aos 29.

Ainda que possa ser ultrapassado no domingo pelo Borussia Mönchengladbach, que agora está um ponto atrás, o Bayern de Munique derrotou o Nuremberg (16º, com 11) por 3 a 0, em casa, chegando aos 27. Lewandowski encaminhou a vitória ao marcar duas vezes no primeiro tempo, aos nove e aos 27 minutos. E Ribery fechou o placar aos 11 minutos da segunda etapa.

O Bayern também foi favorecido pela derrota do RB Leipzig, fora de casa, para o Freiburg por 3 a 0. Petersen, Waldschmidt e Frantz fizeram os gols do 12º colocado do Alemão, com 17 pontos. Já o clube de Leipzig parou nos 25 pontos.

Também neste sábado, Wolfsburg e Hoffenheim empataram por 2 a 2. Bicakcic (contra) e Ginczek fizeram os gols do Wolfsburg, o nono colocado, com 19 pontos. Já o Hoffenheim, que chegou aos 22, marcou com Belfodil e Kramaric.

Já o Bayer Leverkusen (11º, com 18 pontos) derrotou o Augsburg (14º, com 13) por 1 a 0, em casa, com gol de Alario.