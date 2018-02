Borussia Dortmund vence o Hamburgo e sobe para terceiro lugar no Alemão

O Borussia Dortmund derrotou o Hamburgo por 2 a 0 neste sábado, em casa, e assumiu a terceira colocação no Campeonato Alemão. O time anfitrião foi a 37 pontos, um atrás do RB Leipzig e a 16 do líder Bayern de Munique, que tem um jogo a menos. Os visitantes em penúltimo lugar, com 17.

Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. Batshuayi abriu o marcador aos três minutos e Götze deu números finais nos acréscimos. Os times voltam a campo na próxima semana. O Dortmund visitará o Borussia Mönchengladbach no domingo, dia 18, e o Hamburgo receberá o Bayer Leverkusen um dia antes.

Quem despencou na tabela foi o Bayer Leverkusen. O time abriu a rodada na segunda colocação, mas perdeu para o Hertha Berlin por 2 a 0, em casa, e caiu para o quinto lugar, com 35 pontos. Os visitantes estão em 11º, com 30. Valentino Lazaro e Kalou marcaram para o Hertha.

O Eintracht Frankfurt fez 4 a 2 no Colônia, em casa, e entrou para zona de classificação da Liga dos Campeões. Com o resultado positivo, o time subiu para a quarta colocação, com 36 pontos. O Colônia é o lanterna, com 13.

Pelo mesmo placar e também em seus domínios, o Hoffenheim bateu o Mainz e subiu para a oitava colocação, com 31 pontos. Os visitantes permanecem na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 20 pontos.

Encostado no Hoffenheim está o Hannover, que passou pelo Freiburg com uma vitória por 2 a 1, em casa, e agora está em oitavo lugar, com 31 pontos. Os visitantes estão em 12º, com 25, a cinco de distância da degola.