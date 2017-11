Borussia abre 4 a 0, mas Schalke busca 4 a 4 heroico com gol de Naldo em Dortmund

O Borussia abriu quatro gols de vantagem sobre o Schalke 04 em apenas 25 minutos de jogo, neste sábado, em Dortmund, pela 13.ª rodada do Campeonato Alemão, mas permitiu a reação do rival e o empate por 4 a 4 em uma das partidas mais emocionantes da história da competição.

O empate manteve o Schalke na terceira colocação do campeonato, com 24 pontos, mas impediu com que o Borussia, agora com 21 pontos e na quarta posição da tabela, encostasse. O Bayer de Munique, que ainda joga neste sábado, lidera o campeonato com 30 e o RB Leipzig está na vice-liderança, com 26.

O duelo teve dois tempos absolutamente distintos. Na primeira etapa, o Borussia Dortmund dominou completamente o time visitante e chegou à goleada com facilidade também pela atuação de destaque do atacante Aubameyang. Mas o segundo tempo foi todo do Schalke, que chegou à igualdade com o zagueiro Naldo já nos acréscimos.

O franco-gabonês Aubameyang dividiu com a zaga e o goleiro adversários para abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo e dar início a um verdadeiro massacre da equipe local. Pouco depois, o zagueiro Stambouli tentou interceptar um cruzamento e jogou contra as próprias redes: 2 a 0 Borussia.

O Dortmund só precisou de mais dois minutos para fazer o terceiro gol em uma grande arrancada de Aubameyang e passe para Mario Götze marcar. Em seguida, aos 25 minutos, Aubameyang e Götze trocaram passes, mas a bola sobrou na esquerda para o lateral português Raphael Guerreiro assinalar o quarto gol.

A larga vantagem no placar e o ritmo alucinante do Borussia dava a entender que o time da casa voltaria para a segunda etapa para aumentar ainda mais a goleada ou, no mínimo, manter o placar e confirmar uma vitória maiúscula sobre o time rival no jogo que é chamado pelos torcedores como a "mãe dos clássicos" na Alemanha.

No entanto, o Schalke não se entregou no tempo final e proporcionou uma das reações mais impressionantes do Campeonato Alemão. Aos 7 minutos, o zagueiro brasileiro Naldo fez de cabeça, mas a arbitragem anulou a jogada com o auxílio do vídeo.

O atacante austríaco Guido Burgstaller fez um golaço por cobertura, iniciando de fato a grande reação da equipe visitante, aos 15. O segundo gol, quatro minutos mais tarde, nasceu de uma jogada pela esquerda e chute de Amine Harit.

Aubameyang, personagem da partida no primeiro tempo, perdeu a cabeça e foi expulso de campo. O Schalke seguiu pressionado e chegou ao terceiro gol aos 39 minutos, com o meia Daniel Caligiuri.

Totalmente entregue, o Borussia viu Naldo marcar o gol que entrou para a história do clássico de maior rivalidade no futebol alemão. O brasileiro subiu de cabeça em uma cobrança de escanteio para empatar a partida, aos 49 minutos.

Após o apito final do árbitro Deniz Aytekin, os ânimos se exaltaram entre alguns jogadores e houve uma grande confusão, iniciada depois de um desentendimento entre o goleiro Ralf Faehrmann, do Schalke, e o meia Nuri Sahin, do Borussia, ambos receberam o cartão amarelo mesmo depois de o jogo estar encerrado.

O Borussia Dortmund voltará a campo pelo Alemão no próximo sábado para enfrentar o Bayer Leverkusen, fora de casa. No mesmo dia, o Schalke receberá o Colônia. Ambos os jogos serão válidos pela 14.ª rodada do torneio nacional.

OUTROS JOGOS - Em outros quatro jogos foram realizados pelo Campeonato Alemão, o Augsburg venceu o Wolfsburg por 2 a 1, em casa. O Bayer Leverkusen foi a Frankfurt e venceu o Eintracht por 1 a 0. O Freiburg recebeu o Mainz e o derrotou por 2 a 1. Por fim, o RB Leipzig bateu o Werder Bremen, também em casa, por 2 a 0, com um dos gols assinalados pelo meia brasileiro Bernardo.

Com o triunfo deste sábado, o Leverkusen se garantiu na sexta posição do Alemão, com 20 pontos, fechando a zona de classificação para as competições europeias.