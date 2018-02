Borja volta a treinar no Palmeiras e deve jogar clássico contra o Corinthians

O Palmeiras treinou nesta quarta-feira com a presença do atacante Miguel Borja. Poupado nos últimos dias com dores no joelho, o colombiano participou da atividade comandada pelo técnico Roger Machado com uma proteção no local e não deve ter problemas para atuar no próximo compromisso contra o Corinthians, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.

O trabalho começou com um circuito físico para o elenco, seguido de um treino técnico com um time nove jogadores de linha cada um. O objetivo era ter uma rápida troca de passes e posicionamento defensivo, já que era preciso marcar com dois atletas a menos. Assim como na última terça-feira, o zagueiro Edu Dracena e o meia Moisés trabalharam normalmente, após terem passado por um processo específico de pré-temporada.

As dores no joelho haviam tirado Borja do confronto contra a Ponte Preta, no último domingo. O colombiano é o artilheiro do time no ano, com cinco gols, e sentia o problema já em algumas partidas. Por isso, a comissão técnica optou por preservá-lo em Campinas (SP) para tê-lo em condições de ser utilizado no clássico no estádio Itaquerão, em São Paulo.

A equipe volta a treinar na tarde desta quinta-feira. O trabalho deve ser a primeira ocasião em que Roger Machado vai começar a preparar o time especialmente voltado para o clássico contra o Corinthians. A preparação vai se encerrar nesta sexta-feira, novamente com atividade marcada para a parte da tarde.