Borja marca dois gols e Colômbia goleia China em amistoso

Vindo de boas atuações pelo Palmeiras, o atacante Miguel Borja se destacou também com a camisa da Colômbia nesta terça-feira. O jogador palmeirense marcou dois gols na goleada de 4 a 0 sobre a China, em Chongqing. A seleção colombiana está garantida na Copa do Mundo de 2018 - a China não obteve a vaga.

Com o resultado, a Colômbia voltou a vencer neste ano. O time não triunfava há cinco meses, desde junho. E vinha de uma derrota para a Coreia do Sul por 2 a 1, na sexta-feira, em outro amistoso que já serve de preparação para o Mundial da Rússia.

Jogando em Chongqing, a equipe colombiana não teve trabalho para dominar os chineses. Felipe Pardo abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. No segundo tempo, Carlos Bacca ampliou aos 16. Na sequência, Borja deu início ao seu show. Aos 21, acertou forte chute da direita, da entrada da área, e venceu o goleiro chinês.

Nos acréscimos, anotou o seu segundo gol, e o quarto dos colombianos, ao aproveitar com facilidade cruzamento rasteiro da direita. Sem marcação dentro da área, Borja só escorou para as redes.

Algoz da Colômbia na sexta-feira, a Coreia do Sul empatou com a Sérvia por 1 a 1, também nesta terça. Com gols somente no segundo tempo, Adem Ljajic abriu o placar para o time sérvio aos 14 minutos. E Ja-Cheol Koo empatou em cobrança de pênalti aos 18 minutos. As duas equipes estão classificadas para a Copa do Mundo.