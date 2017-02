Borja faz primeiro treinamento com bola no Palmeiras

A manhã de treinos desta terça-feira no Palmeiras teve como novidade a presença no trabalho com bola do colombiano Miguel Borja. O atacante fez a sua primeira atividade junto com o elenco em um trabalho tático na Academia de Futebol. O reforço mais caro da história do clube, contratado por R$ 33 milhões, desembarcou no Brasil no último sábado. Nesta segunda-feira, tinha feito apenas trabalhos físicos.

Borja integrou um trabalho em que o técnico Eduardo Baptista reuniu todo o elenco. O treinador marcou o campo com estacas e distribuiu os jogadores em cada uma das dez posições do time na linha. O colombiano trabalhou como o atacante centralizado e se revezou na função com os outros atletas do setor. "O que deu para ver é que ele tem muita força, potência no chute e é muito inteligente", elogiou o lateral Jean.

O colombiano só deve estrear pela equipe no próximo mês, na Copa Libertadores. A espera será necessária porque a lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista foi entregue e só pode ser reaberta para quatro trocas a partir da segunda fase ou caso algum atleta do elenco sofra alguma lesão que exija um tempo de recuperação maior do que até o começo de maio, data de encerramento do torneio.

Apesar de ter treinado com a camisa 39, não deve utilizar este número pelo clube. Borja aguarda finalizar a documentação da transferência para ser apresentado pelo Palmeiras.

A tendência é a estreia dele ser no dia 8 de março, na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, em partida fora de casa contra o vencedor do confronto entre Atlético Tucumán, da Argentina, e Junior Barranquilla, da Colômbia.

