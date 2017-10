Bonito será palco de uma das principais competições de mountain bike do Brasil

Competição nacional de mountain bike chega a Bonito com promessa de esquentar trilhas e estradas de paisagens naturais - Divulgação

Uma das maiores competições de mountain bike do Brasil está de volta após quatro anos. Em março de 2018, a Brasil Challenge MTB promete esquentar as trilhas e estradas de Bonito – um dos principais roteiros do ecoturismo do Brasil e do mundo. Entre os dias 28 e 31 de março, ciclistas de todo o País irão percorrer trechos que formam um cenário de paisagens naturais e rios cristalinos.

Com estimativa de reunir mais de 400 atletas profissionais e amadores, a competição pretende movimentar a cidade. “Entre os competidores e seus familiares, mais de mil pessoas passarão por Bonito durante os dias de provas”, garante o diretor-executivo do evento, Thiago Mol. A primeira edição da Brasil Challenge MTB foi realizada em 2014 no Espírito Santo, e reuniu 50 duplas de ciclistas.

Para a competição de 2018 foram preparadas duas opções de provas. A primeira dividida em três dias, com um total de 210 km separados em trajetos de 60 km no dia 29 de março (quinta-feira), 90 km no dia 30 de março (sexta-feira) e outros 60 km no dia 31 de março (sábado). Todos os percursos começam e terminam em Bonito. Nessa modalidade os atletas podem correr em dupla ou solo.

A segunda opção é a prova MTB de um dia, apenas na modalidade individual. A corrida será na sexta-feira (30 de março), e homologada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela Federação MS de Ciclismo (FMSC) como etapa do ranking brasileiro de mountain bike maratona. Na modalidade, esportistas podem escolher entre os percursos pró (90 km), sport (60 km) e turismo (30 km).

Os trechos das provas ainda serão divulgados e, segundo a organização, o objetivo é fazer com que a Brasil Challenge MTB, uma das maiores competições nacionais de mountain bike, entre para calendário de eventos de Mato Grosso do Sul. “Esperamos promover o turismo esportivo e fomentar a economia, nos setores de hotelaria, hospedagem, alimentação, transporte e comércio”, explica Thiago Mol.

Inscrições – Ciclistas profissionais, amadores e todos os amantes do esporte podem participar das provas. As inscrições serão limitadas e abertas ao público no dia 25 de outubro deste ano, disponíveis em três lotes. O promocional entre 25 de outubro e 3 de novembro de 2017; o segundo lote entre os dias 4 de novembro de 2017 e 1° de fevereiro de 2018; e o terceiro entre os dias 2 e 28 de fevereiro de 2018. Detalhes sobre valores e formas de pagamento podem ser conferidos no site brasilchallengemtb.com.

Prêmios – Além de desfrutar de todas as emoções e cenários que o esporte e a natureza proporcionam, quem participar da competição de Mountain Bike ainda terá a oportunidade de conquistar mais de R$ 30 mil em prêmios. A Brasil Challenge MTB vai entregar brindes, bicicletas, R$ 10 mil em dinheiro e duas motos zero quilômetros, uma à equipe que chegar no primeiro lugar geral na prova de três dias (solo ou dupla) e a outra ao vencedor da prova de um dia, no percurso de 90 km.

A Brasil Challenge MTB conta com o apoio dos parceiros Nutry e La Maglia Cycling Wear.

Confira a programação da Brasil Challenge MTB em Bonito

27/03/2018

Recepção dos atletas

28/03/2018

Recepção dos atletas

Congresso técnico

Warmup (prólogo) – 7 km

29/03/2018

1º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km

30/03/2018

2º dia de prova (individual ou dupla) – etapa rainha – 90 km

Prova MTB de um dia – percursos pró (90 km), sport (60 km) e turismo (30 km)

31/03/2018

3º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km

1/04/2018

Dia livre para ciclistas e familiares