Bonito sedia etapa do Brasileiro de Canoagem Descida e Kayak Extremo

Campo Grande (MS) – No último final de semana, de 25 a 27 de outubro, Bonito sediou a etapa inaugural do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida Sprint e Kayak Extremo 2019, com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). O evento contou com a presença de 70 atletas, considerados os principais da modalidade no país. Além de canoístas sul-mato-grossenses, a competição teve representantes de Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

As disputas ocorreram nas águas do Rio Formoso que, segundo o presidente da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul (FCaMS), Rafael Girotto, desde 1993 não recebia uma etapa nacional da modalidade. O sábado (26.10) foi dedicado às provas individuais e por equipe na modalidade descida e das eliminatórias do kayak extremo.

O chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) da Fundesporte, professor Rodrigo Barbosa de Miranda, esteve na “Capital Brasileira do Ecoturismo”, como é conhecida Bonito, para acompanhar o evento. “Foi uma competição satisfatória, bem o que a gente, enquanto Fundação, tinha como proposta no início do ano, apoiar e trazer uma etapa nacional para cá. Tivemos aqui o representante da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), que também aprovou bastante a organização”.

“A Fundesporte fez de tudo para ser um grande evento, de porte nacional. A repercussão fora do Estado foi intensa, muita gente perguntando como que faz para vir, se terá outra prova e como será no próximo ano. O local é agradável para a realização destas provas. A organização foi exemplar, não deixou a desejar em nada. Por sediar esta competição, já abrimos portas para outras etapas em Mato Grosso do Sul do certame nacional”, avalia Rodrigo Barbosa.

As disputas

Na categoria k1 feminino, Luiza Duarte conquistou o primeiro lugar da prova. Já no masculino, após disputa acirrada entre os dois primeiros lugares, o atleta da Capital, Daniel Cavalcanti Hayashi, levou a melhor e ganhou a prova. Por equipes, Mato Grosso do Sul terminou na primeira colocação e deixou para trás a equipe catarinense por apenas dois segundos de diferença.

No domingo (27.10), foi a vez de conhecer os campeões do kayak extremo. Pedro Aversa, de Piracicaba-SP, faturou o título, seguido por seu conterrâneo Thiago Diniz e por André Luiz de Paula, de Tibagi-PR. Já no feminino, a mato-grossense Maria Rita Uemura foi a campeão. Os catarinenses Marcia Volz e Wilson Volz venceram na dupla mista. O paulista Thiago Diniz e o paranaense André Luiz de Paula, terminaram na ponta na dupla masculina.

Para o presidente da FCaMS, Rafael Girotto, o percurso escolhido do rio foi bem técnico. “A prova foi extremamente competitiva, pois os atletas tiveram de dispor de muita força física e também colocar em prática a parte técnica para conseguir vencer os obstáculos do Rio Formoso no menor tempo possível”.

De acordo com Girotto, a etapa recoloca Mato Grosso do Sul no cenário nacional de competições da modalidade. “No início do ano, voltamos com a etapa do Campeonato Estadual para o Rio Formoso e, agora, em outubro, fomos contemplados com esta etapa do Nacional. Foi bem positivo para o nosso Estado, pois voltamos ao cenário nacional de competições. Mato Grosso do Sul já vinha figurando entre os principais Estados brasileiros no que se refere ao desempenho de atletas, com canoístas frequentemente na primeira colocação e passamos a ser destaque na realização de eventos”.

O evento contabilizou pontos para o ranking nacional 2019. A segunda e última etapa será organizada na cidade de Ibitirama-ES, nos dias 7 e 8 de dezembro. Girotto ressalta que o Brasileiro é classificatório ao Campeonato Mundial. No total, são quatro vagas para os canoístas brasileiros. “Quem competiu em Bonito e conseguiu uma boa classificação, já sai na frente pelo título nacional e também na briga para representar o Brasil no Mundial do ano que vem”.

O dirigente da FCaMS frisa que os atletas sul-mato-grossenses têm grandes chances de estarem na delegação verde e amarela no torneio internacional em 2020. “Somos bem fortes na modalidade de canoagem de descida. Isso se deve muito à nossa geografia, temos bastante rios de corredeiras aqui no Estado. Nesta etapa, em casa, acredito que conseguimos ter um resultado dentro do esperado, obter os dois primeiros lugares na categoria masculina principal e os três primeiros no feminino. Está bem encaminhado para termos atletas sul-mato-grossenses com o título nacional deste ano e vaga ao Mundial”.

Confira os melhores colocados da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro:

CANOAGEM DESCIDA

Categoria K1 sênior masculino

Daniel Cavalcanti Hayashi – MS Rafael Girotto – MS Pedro Aversa – SP

Categoria 45+ masculino

Wilson Volz – SC Lauro Pereira – MG Marcos Zanghelini – SC

Categoria 35+ masculino

Flávio Reverdito – MS Gustavo Miranda – MS Epifânio Oliveira – MS

Categoria K1 júnior

Pedro Ávila – MS Edgar Balbuena – MS Julian Segóvia – MS

Categoria K1 feminino

Luiza Duarte – MS Barbara Marinho – MS Lais Messias – MS

Feminino máster

Rosa Sanches – MS Carmen Lúcia – MS

KAYAK EXTREMO

Open Masculino

Pedro Aversa – SP Thiago Diniz – SP André Luiz de Paula – PR

Open Feminino

Maria Rita Uemura – MT Adila Safi – MT Rosa Sanches – MS

Máster masculino

Marcos Zanghelini – SC Edelcio Palhares – PR Ginovan Lima – MT

Duck

Thiago Diniz – SP/André Luiz de Paula – PR Pedro Aversa – SP / Daniel Hayashi – MS Rafael Girotto – MS/Euripedes Filho – MS

Duck misto

Marcia Volz – SC/Wilson Volz – SC Nicole Keppke – MS/Daniel Hayashi – SC Rafael Girotto – MS/Carmen Lúcia – MS

Equipe

Daniel Hayashi/Gustavo Miranda/Rafael Girotto – MS Lauro Pereira – MG/Marcos Zanghelini – SC/Wilson Volz – SC Edgar Balbuena/Pedro Ávila/Guilherme Andrade – MS

O evento teve apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul via Fundesporte, Prefeitura Municipal de Bonito, Casa do João, Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e Futuro Importados. A realização foi da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul (FCaMS), com supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Divulgação