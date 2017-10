'Bon Vivant', Lewis Hamilton tem nova chance para sacramentar o tetracampeonato

Se chegar ao menos em quinto lugar no GP do México de Fórmula 1, neste domingo, o inglês Lewis Hamilton terá muitas opções de lugares para celebrar o tetracampeonato ao lado de amigos dos mais famosos. Boas opções de restaurantes, baladas e companhias não faltarão ao grande "bom vivant" da atual F-1, acostumado a cultivar amizades com celebridades e a frequentar os eventos mais badalados do planeta.

Prestes a se tornar o primeiro britânico tetracampeão da categoria, o piloto da Mercedes se tornou famoso nos últimos anos também pela "performance" fora das pistas. Entre uma vitória aqui e uma pole position ali, o inglês frequenta o tapete vermelho de festas organizadas por revistas famosas, bate fotos com belas mulheres no Festival de Cannes, na França, posa ao lado de atores como Will Smith e Arnold Schwarzenegger. Faz "resenha" com o ex-jogador da NBA, Scottie Pippen, e até o brasileiro Neymar, de quem é amigo.

Em sua terra, já almoçou até com a Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham e adentrou os restritos círculos de Wimbledon. Mas seu status de celebridade não foi o suficiente para entrar no Box Real, trecho super VIP da tribuna do torneio de tênis. O motivo foram as roupas consideradas inadequadas para o rígido "dress code" do local.

Hamilton já se tornou famoso pelo estilo, com tatuagens e muitos acessórios. Adepto dos últimos lançamentos da moda, ele recebe dicas de um estilista para montar seu guarda-roupa. E ocupa lugares de destaques em desfiles das semanas da moda de Paris e Nova York, onde tem apartamento. Sua residência oficial é em Montecarlo.

Para ir de uma casa para a outra, Hamilton usa seu jatinho particular, fabricado pela canadense Bombardier. O modelo Challenger CL-605 foi adquirido em 2013 por 20 milhões de libras na época, o que seria equivalente hoje a R$ 85 milhões. Nada que ameace as contas do piloto. Seu próximo contrato com a Mercedes, a ser oficializado ainda neste ano, deve superar a barreira dos 100 milhões de libras.

Segundo lista tradicional do jornal britânico The Sunday Times, Hamilton é o atleta mais rico do Reino Unido na atualidade, com fortuna estimada em 131 milhões de libras. Ele supera astros do futebol como Zlatan Ibrahimovic, do Manchester United, e Wayne Rooney, do Everton.

Como todo "bon vivant", Hamilton gosta de música (toca piano, violão e "ataca de DJ") e não esconde que gosta de estar acompanhado de mulheres bonitas, seja em uma visita à Mansão da Playboy ou em um passeio de esqui ao lado da norte-americana Lindsey Vonn, campeã olímpica nos Jogos de Inverno.

O currículo de namoradas famosas do piloto é extenso. Tem Sofia Richie (filha do cantor Lionel Richie), a modelo Winnie Harlow e as cantoras Nicole Scherzinger e Rita Ora, além, é claro, de amizades que geraram fortes rumores, caso de Rihanna, outra estrela da música.

O sucesso dentro e fora das pistas fez o jornal The Sun considerar Hamilton o "último piloto de Hollywood" da Fórmula 1. "O estilo de vida que eu tenho é com certeza bem diferente do de outros pilotos. Meu jeito de trabalhar se encaixa perfeitamente em minha vida. Trata-se de curtir cada momento", disse o piloto.

"Quando minha carreira na F-1 acabar, quero ter certeza de que vivi ao máximo, ao máximo. É o que eu tento fazer. Vou a lugares e vivo experiências o máximo possível que posso. E faço o meu trabalho o melhor que posso", afirmou o tricampeão e recordista de pole positions da categoria.

Longe da badalação, porém sem abdicar dos holofotes, Hamilton tenta equilibrar a vida de piloto com a de humanitário. Nos últimos anos, representou a Unicef do Reino Unido em visitas às Filipinas e ao Haiti para dar atenção a crianças afetadas por tragédias.

"Ele é provavelmente o único que foge um pouco daquele mundo da F-1", disse o ex-gestor de marketing esportivo da Stock Car, Daniel Freire, acostumado a conviver com pilotos. "Ele circula muito bem em vários ambientes, convive com celebridades de vários esportes, do cinema. Os demais são mais discretos. É por isso que ele virou personalidade".