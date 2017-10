Bolsas Atleta e Técnico: Fundesporte recebe mais de 500 inscrições

Campo Grande (MS) – Mais de 50 técnicos e quase 450 atletas se candidataram a receber o auxílio financeiro mensal oferecido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). O prazo de inscrição para as bolsas atleta e técnico terminou há uma semana e a equipe do Comitê Gestor da Bolsa-Atleta (Coged) está trabalhando para realizar a seleção dos contemplados.

Na sexta-feira (29.9), os membros do Coged se reuniram, no auditório da Fundesporte, e elegeram o professor Domingos Sávio da Costa, para o cargo de presidente, e o professor Ramon José Brizuena Aniz, para a função de secretário. Na ocasião, ainda discutiram as fases para seleção, os critérios de habilitação, receberam esclarecimentos sobre o sistema de pontuação e começaram a traçar um calendário de atividades.

A próxima reunião do comitê está marcada para o dia segunda-feira (9.10), no auditório da Fundação. Antes disso, deve ser publicada, no Diário Oficial do Estado (DOE), a lista com os inscritos: 447 para 170 bolsas-atletas e 56 para 20 bolsas-técnicos.

Integram o Coged: Silvio Lobo Filho, Luiz Antonio Stopa, Domingos Sávio da Costa, Rodrigo Barbosa de Miranda, Thamy Gleicielly de Aguiar Kumagai, Fabrício Diniz Rodrigues, Virgínia Vasconcellos Marques Didier, José Eduardo Amâncio da Mota, Andréia Cristina da Silva Albuquerque, Valéria Cristina Calhão Silva, Elaine Mitsuko Nagano, Dolvair Paschoal, Paulo Cesar Pereira de Freitas e Ramon José Brizuena Aniz.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte)

Foto: Divulgação

Veja Também

Comentários