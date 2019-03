Bolsa-atleta: Fundesporte apresenta os resultados por pontuação dos participantes

Confira o resultado por pontuação nas páginas 92 a 95 do Diário.

A relação dos resultados do bolsa-atleta nas categorias estudantil, nacional e pódio complementar foram realizadas pelo Comitê Gestor do Bolsa-Atleta (Cogeb) que avaliou criteriosamente a pontuação dos desportistas inscritos no processo seletivo para concessão do benefício.

O interessado poderá recorrer da decisão do Cogeb e pedir uma nova avaliação dos seus resultados no prazo de três dias úteis, contados da publicação do Diário Oficial do Estado. O comitê fará uma nova avaliação, se houver algum equívoco na contagem dos pontos. O modelo de recurso se encontra no site da Fundesporte no ícone do programa.

Após este processo, será publicada a pontuação final dos participantes. A próxima fase será a seleção por entrevista dos candidatos que obtiveram os maiores resultados de acordo com o DOE.

A seleção

No total, foram recebidos mais de 600 pedidos (475 bolsas-atletas e 56 bolsas-técnicos). Na primeira fase, o Cogeb analisou a regularidade dos documentos apresentados e o cumprimento dos requisitos mínimos para continuar na seleção. Seguindo para a avaliação e ranqueamento. Na próxima etapa serão realizadas entrevistas com os candidatos melhores classificados no ranking por pontos e os mais qualificados, segundo os critérios normativos do Comitê, serão os beneficiados com as bolsas-atletas estadual, nacional e pódio complementar.

A classificação para as bolsas-técnicos nível 1 e 2 depende exclusivamente dos resultados dos atletas melhores colocados no programa.

Acompanhe o site da Fundesporte para mais informações www.fundesporte.ms.gov.br.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).