Biles é ouro por equipes e se torna a ginasta com mais medalhas em Mundiais

Simone Biles alcançou mais um feito histórico no esporte. Nesta terça-feira, a norte-americana se tornou o nome da ginástica entre as mulheres com mais medalhas - um total de 21 - em Mundiais ao faturar o ouro na disputa por equipes da edição de 2019 do evento, que está sendo realizado em Stuttgart.

É, também, o 15º ouro na história do Mundial de Biles, que estava empatada com a russa Svetlana Khorkina como maior medalhista feminina da ginástica. Agora, então, ela mira o recorde do bielo-russo Vitaly Scherbo, que acumula 23 medalhas na sua carreira. E pode alcançar o feito nos próximos dias, pois ainda tem cinco finais a disputar.

A equipe dos Estados Unidos faturou a medalha de ouro ao somar 172,330 pontos na final realizada nesta terça-feira, faturando o sétimo título consecutivo na disputa, levando em consideração diferentes edições do Mundial e dos Jogos Olímpicos.

Os Estados Unidos, assim, tiveram 5,801 pontos de vantagem para a equipe da Rússia, que faturou a medalha de prata. E a Itália assegurou o bronze, deixando em quarto lugar a China, que não ficava fora do pódio nesse evento desde o Mundial de 2003.

Se apresentando nos quatro aparelhos, Biles conseguiu as melhores notas em três: salto, trave e solo. Além dela, a equipe norte-americana foi composta por Jade Carey, Kara Eaker, Sunisa Lee e Grace McCallum.

O time feminino do Brasil foi apenas o 14º colocado das eliminatórias, não conseguindo a classificação para a final, que foi disputada por oito seleções, e nem para os Jogos Olímpicos de Tóquio.