Bike Indoor do Sesc Camillo Boni terá “Desafio do Pedal” dia 24

No dia 24 de maio, quarta-feira, o Sesc Camillo Boni fará o primeiro “Desafio do Pedal” com participação dos alunos de bike indoor e de outras modalidades esportivas da unidade. A ação será das 18h30 às 20h30, com revezamento dos instrutores, transmissão em telão e muita música.

Para participar, é necessário procurar a Central de Relacionamento e estar vestido com roupas apropriadas para a prática de exercício.

A bike indoor simula o ciclismo de rua, alternando períodos de alta e baixa intensidade, um ótimo exercício para melhorar o condicionamento cardiovascular e também auxiliar no emagrecimento.



Serviço – O Sesc Camillo Boni está localizado na rua Avenida Afonso Pena, 3.469 - Jardim dos Estados. O telefone para informações é o (67) 3311-4300. Saiba mais sobre as academias do Sesc e suas modalidades no site sesc.ms



