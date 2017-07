Bia Haddad volta a subir no ranking da WTA e se torna número 77 do mundo

Em uma semana sem as principais tenistas em quadra, com exceção da dinamarquesa Caroline Wozniacki, o ranking da WTA apresentou poucas alterações relevantes na atualização desta segunda-feira, a maior parte provocada pelo descarte de pontos. E a nova ascensão da brasileira Beatriz Haddad Maia se deu exatamente por isso.

Bia Haddad subiu no ranking pela terceira atualização consecutiva, atingindo a condição de número 77 do mundo, novamente a melhor da sua carreira, com 739 pontos. Ela é a única brasileira entre as 200 melhores tenistas do mundo.

Mesmo com várias tenistas alterando a pontuação, o Top 10 da WTA se manteve inalterado. A checa Karolina Pliskova é a primeira colocada, com 6.751 pontos, seguida da romena Simona Halep, com 5.770, da alemã Angelique Kerber, com 5.626, da espanhola Garbiñe Muguruza, com 4.991, e da ucraniana Elina Svitolina, com 4.935.

Única Top 10 a atuar na última semana, a dinamarquesa Caroline Wozniacki foi vice-campeã do Torneio de Bastad e segue na sexta posição, ainda que agora bem mais próxima das suas rivais, com 4.860. E a lista seleta é completada, em ordem, pela britânica Johanna Konta, pela russa Svetlana Kuznetsova, pela norte-americana Venus Williams e pela polonesa Agnieszka Radwanska.

A chinesa Shuai Peng atingiu o 23º lugar no ranking, tendo subido nove postos, depois de ser campeã do Torneio de Nanchang. Algoz de Wozniacki na decisão em Bastad, a checa Katerina Siniakova ascendeu 17 posições e se tornou a número 39 do mundo.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.º - Karolina Pliskova (RCH), 6.751 pontos

2.º - Simona Halep (ROM), 5.770

3.º - Angelique Kerber (ALE), 5.626

4.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.991

5.º - Elina Svitolina (UCR), 4.935

6.º - Caroline Wozniacki (DIN), 4.860

7.º - Johanna Konta (GBR), 4.665

8.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.410

9.º - Venus Williams (EUA), 4.052

10.º - Agnieszka Radwanska (POL), 3.940

11.º - Dominika Cibulkova (ESL), 3.575

12.º - Jelena Ostapenko (LET), 3.530

13.º - Kristina Mladenovic (FRA), 3.155

14.º - Petra Kvitova (RCH), 3.085

15.º - Serena Williams (EUA), 2.810

16.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.270

17.º - Elena Vesnina (RUS), 2.121

18.º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.025

19.º - Caroline Garcia (FRA), 2.005

20.º - Ana Konjunh (CRO), 1.785

77.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 739

Veja Também

Comentários