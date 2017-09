Bia Haddad vence romena e avança às quartas de final em Seul

A brasileira Beatriz Haddad Maia está classificada às quartas de final do Torneio de Seul, evento disputado em piso rápido. Nesta quarta-feira, a número 71 do mundo avançou na competição sul-coreana ao superar a romena Irina-Camelia Begu, 55ª colocada no ranking da ATP e cabeça de chave número 5, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2, em 2 horas e 11 minutos.

"Foi um bom jogo, consegui jogar sólida. Como ela (Begu) joga reto, saca bem, eu procurei fazer ela se mexer bem, sacar pelo corpo. Ela não tem muito buraco, então eu abri antes dela o jogo e saí com a vitória. Estou muito feliz por estar nas quartas aqui em Seul", afirmou a tenista número 1 do Brasil.

Bia Haddad havia estreado em Seul com uma vitória sobre a ucraniana Katarina Zavatska, também em três sets. Agora, nas quartas de final, nesta quinta-feira, a brasileira terá pela frente a espanhola Sara Sorribes Tormo, a número 93 do mundo, que nesta quarta superou a sul-coreana Na-Lae Ha por 6/1 6/2.

A tenista brasileira exibiu confiança para o duelo, inédito no circuito da WTA. "Nos conhecemos, mas nunca jogamos. É seguir mantendo meu padrão de jogo e ir para cima", disse Bia.

Diante de Irina Begu, Bia se aproveitou das dificuldades da romena no saque para triunfar. Foram nove duplas faltas cometidas pela adversária, quatro a mais do que as da brasileira. No primeiro set, Bia converteu dois break points e perdeu o saque uma vez para triunfar por 6/3. A situação na segunda parcial foi inversa, com a romena vencendo por 6/4.

Já no set de desempate, Bia foi soberana no seu saque, tanto que não foi ameaçada pela oponente. Além disso, ela converteu dois de oito break points para triunfar por 6/2, avançando às quartas de final em Seul.

Também nesta quarta-feira, a tailandesa Luksika Kumkhum e a holandesa Richel Hogenkamp se classificaram às quartas de final. Já a norte-americana Kristie Ahn venceu o seu jogo de estreia no evento sul-coreano.

