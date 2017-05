Bia Haddad vence rival do Top 50 em estreia na chave principal de Praga

Após furar o qualifying do Torneio de Praga, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia estreou com vitória na chave principal da competição disputada no saibro na República Checa. A número 1 do Brasil derrotou nesta terça-feira a norte-americana Christina McHale, atual 45ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Bia Haddad terá um duelo mais complicado pela frente. A número 144 do ranking da WTA enfrentará a experiente australiana Samantha Stosur, quarta cabeça de chave. Para avançar na chave, a campeã do US Open de 2011 venceu nesta terça a russa Evgeniya Rodina por 6/2 e 6/3.

Com o resultado desta terça, Bia já soma quatro vitórias em Praga. A brasileira precisou passar pelo qualifying para entrar na chave principal. Então, somou três vitórias nesta fase preliminar antes de faturar o triunfo desta terça, sobre uma rival do Top 50 do ranking. Em termos de ranking, ela obteve sua segunda maior vitória na carreira. No total, soma seis triunfos sobre tenistas do Top 100.

Além de Stosur, outras favoritas ao título venceram na rodada de abertura da chave principal. A dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, superou a japonesa Misaki Doi por 6/0 e 7/5. Nas oitavas, Wozniacki enfrentará a vencedora do confronto entre a letã Jelena Ostapenko e a ucraniana Lesia Tsurenko.

Terceira cabeça de chave, a checa Barbora Strycova bateu a alemã Julia Görges por 6/4 e 6/0. Sua próxima adversária será a compatriota Lucie Hradecka, que avançou ao superar a polonesa Magda Linette por 6/3 e 6/4.

Já a experiente Jelena Jankovic se despediu logo na estreia, ao ser derrotada pela checa Kristyna Pliskova por duplo 6/4. A chinesa Shuai Zhang, sexta cabeça de chave, também se despediu de forma precoce, ao cair diante da alemã Mona Barthel por 6/0 e 6/3. Em outro jogo da rodada, a russa Ntalia Vikhlyantseva venceu a suíça Viktorija Golubic por duplo 6/1.

