Bia Haddad vence espanhola e vai à semifinal no Torneio de Seul

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia venceu mais uma no Torneio de Seul e avançou à semifinal na Coreia do Sul, nesta sexta-feira. A número 1 do Brasil e 71º do mundo derrotou a espanhola Sara Sorribes Tormo por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h33min, e se garantiu em uma semi de nível WTA pela segunda vez na temporada.

Neste ano, a brasileira disputou também a semifinal do Torneio de Bol, na Croácia. Chegou ainda às quartas de final em Praga, eliminando cabeças de chave. E foi campeã de dois torneios de nível ITF, de US$ 25 mil e US$ 100 mil, no começo do ano.

Bia fez um duelo equilibrado com Sorribes Tormo ao longo de toda a partida. Mesmo com ligeiro domínio, a brasileira sofreu três quebras de saque, duas na segunda parcial. Porém, obteve cinco quebras e obteve a vantagem suficiente para vencer os dois sets.

Na semifinal, a número 1 do Brasil vai duelar com a holandesa Richel Hogenkamp, que despachou nesta sexta a australiana Priscilla Hon por 6/3 e 6/4. Atual 119ª do ranking, a tenista da Holanda tem poucos resultados de expressão no circuito.

A outra semifinal vai reunir a favorita Jelena Ostapenko, da Letônia, e a tailandesa Luksika Kumkhum, que veio do qualifying. Campeã de Roland Garros, Ostapenko venceu nesta sexta a paraguaia Veronica Cepede Royg por 6/3 e 6/1, enquanto Kumkhum surpreendeu ao eliminar a experiente romena Sorana Cirstea, quarta cabeça de chave, por 6/3 e 6/1.

