Bia Haddad vence eslovaca e avança às quartas de final em Bogotá

A brasileira Beatriz Haddad Maia avançou nesta quarta-feira para as quartas de final do Torneio de Bogotá. Em duelo que chegou a ser interrompido pela chuva, a número 165 do mundo superou a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, 66ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com duplo 7/6, em 2 horas e 37 minutos.

Foi um jogo de muitas duplas faltas - 13, sendo oito cometidas por Bia Haddad. E também de muitos break points, sendo que a brasileira converteu três de dez, enquanto a eslovaca, que foi campeã no ano passado do evento colombiano, aproveitou três de nove.

No primeiro set, Bia abriu 2/0, mas perdeu o saque na sequência. A brasileira converteu novo break point no sétimo game, vacilou no seu serviço quando poderia fechar a parcial, mas reagiu no tie-break, ganho por 7/3.

Já na segunda parcial, Bia largou novamente com 2/0, mas depois viu o duelo ser paralisado por mais de uma hora por causa da chuva. Novamente quando podia fechar a parcial - e o jogo - no nono game, perdeu o saque. Mas mais uma vez se deu melhor no tie-break, essa mais equilibrado, ganhando por 8/6.

Assim, depois de passar pelo qualifying com dois triunfos, Bia Haddad obteve a segunda vitória na chave principal do Torneio de Bogotá, se garantindo nas quartas de final. E o último triunfo foi sobre uma tenista com quem duelará na próxima semana na Fed Cup.

Também na Colômbia, mas pela chave de duplas, a brasileira Laura Pigossi e a mexicana Renata Zarazua foram eliminadas na primeira rodada com a derrota por duplo 6/4 para as romenas Irina Bara e Elena-Gabriela Ruse.