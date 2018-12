Bia Haddad perde no quali e se despede do Torneio de Auckland

A brasileira Beatriz Haddad Maia encerrou nesta segunda-feira sua participação no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. Em seu primeiro torneio na temporada 2019, a tenista número 1 do Brasil foi eliminada na terceira rodada do qualifying ao ser derrotada pela holandesa Bibiane Schoofs pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2.

Atual 183ª do ranking da WTA, Bia só precisava de mais uma vitória para "furar" o quali e entrar na chave principal do torneio, que vem a ser preparatório para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2019. Bia vinha de dois triunfos consecutivos no quali de Auckland.

Contra a 174ª do mundo, Bia começou mal e sofreu duas quebras de serviço, fazendo a adversária abrir 3/0 no placar. A brasileira, então, reagiu: devolveu as quebras e empatou o duelo. Mas, no tie-break, a rival se saiu melhor a abriu a vantagem no placar.

No segundo set, o roteiro se repetiu, com a holandesa se saindo melhor nos primeiros games. Mas, desta vez, Bia não obteve a reação e acabou sofrendo a primeira derrota na temporada 2019.

Com a derrota, Bia agora vai se concentrar em seus treinos para a estreia no qualifying do Aberto da Austrália. A fase qualificatória terá início no dia 7 de janeiro, em Melbourne. A chave principal vai começar no dia 14.