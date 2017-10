Bia Haddad perde de Errani e cai nas oitavas em Tianjin; Sharapova avança

Depois da boa estreia no Torneio de Tianjin, na China, a brasileira Beatriz Haddad Maia não resistiu à experiente italiana Sara Errani e foi eliminada nas oitavas de final, nesta quinta-feira. A tenista número 1 do Brasil foi derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, em uma batalha de 2h49min.

Errani, atual 280ª do ranking, entrou na chave principal após passar pelo qualifying. Mas já foi a número cinco do mundo, sendo vice-campeã de Roland Garros e semifinalista do US Open, em 2012. Tentando se reabilitar no circuito, a tenista de 30 anos fez um duelo equilibrado contra a brasileira.

Com boas chances para ambos os lados, Bia Haddad chegou a ter 17 break points, dos quais aproveitou quatro. Errani foi mais eficiente. Das 15 chances cedidas pela brasileira, converteu seis, abrindo vantagens no primeiro e terceiro sets. A segunda parcial foi vencida por Bia, mesmo perdendo o saque em uma oportunidade.

Mas, no set decisivo, Errani fez valer a maior experiência e, apesar da resistência de Bia, fechou o jogo. Com a vitória, a italiana desempatou o confronto direto entre as duas tenistas. Agora ela tem dois triunfos, contra um da brasileira - a vitória de Bia foi conquistada neste ano, na Croácia.

Após a eliminação em Tianjin, Bia Haddad voltará para a Europa, onde disputará o Torneio de Luxemburgo, a partir de segunda-feira. Será a despedida da brasileira, atual 58ª do ranking, na temporada.

Já a tenista da Itália vai enfrentar nas quartas de final em Tianjin a norte-americana Christina McHale, que avançou ao superar a grega Maria Sakkari, um dos destaques desta segunda metade da temporada, pelo placar de 6/0 e 6/4.

SHARAPOVA AVANÇA - Principal favorita ao título da competição chinesa, a russa Maria Sharapova venceu mais uma e garantiu seu lugar nas quartas de final. Desta vez, a ex-líder do ranking derrotou a polonesa Magda Linette por 7/5 e 6/3. Sua próxima adversária será a suíça Stefanie Voegele, que despachou a casaque Yulia Putintseva por 6/2 e 6/3.

Ainda nesta quinta, avançaram na chave as locais Shuai Peng e Zhu Lin, a espanhola Sara Sorribes Tormo e a bielo-russa Aryna Sabalenka. Peng, terceira cabeça de chave, vai duelar com Sorribes Tormo e Lin, que surpreendeu a checa Petra Kvitova na estreia, será rival de Sabalenka.

