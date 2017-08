Bia Haddad é atropelada por croata e cai na estreia do US Open

Durou pouco a participação de Bia Haddad Maia no US Open. Nesta segunda-feira, a brasileira foi eliminada logo na estreia do Grand Slam norte-americano, disputado em Nova York, ao ser facilmente batida pela croata Donna Vekic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Vekic precisou de somente 1h09min para confirmar seu favoritismo diante de Bia Haddad. Número 52 do mundo, a croata não teve qualquer dificuldade para eliminar a 71.ª colocada do ranking, que fazia sua primeira participação em uma edição do US Open.

No primeiro set, Bia Haddad até viveu bons momentos e chegou a ameaçar Vekic. A brasileira teve três break points, mas falhou em aproveitá-los. Por outro lado, a tenista croata foi mais precisa para confirmar duas das seis oportunidades de quebra que teve.

O resultado da primeira parcial embalou Vekic na segunda e a croata não deu chances para a brasileira. Bia Haddad não teve sequer um break point a favor, enquanto sua adversária conseguiu oito, aproveitou três e arrancou com facilidade para o triunfo.

Agora, Vekic espera para conhecer sua adversária na segunda rodada do US Open. Ela terá pela frente a vencedora do duelo entre a chinesa Shuai Peng, cabeça de chave número 22, e a francesa Amandine Hesse, apenas 203.ª do ranking.

OUTROS RESULTADOS - Ainda nesta segunda-feira, aconteceu a primeira grande zebra da chave feminina do Grand Slam norte-americano. A britânica Johanna Konta, sétima favorita do torneio, foi eliminada logo na estreia ao cair diante da sérvia Aleksandra Krunic, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Em dia no qual ambas a tenistas sofreram para encaixar o primeiro serviço, Krunic aproveitou melhor as oportunidades de quebra para despachar Konta. Agora, a número 78 do ranking terá pela frente a australiana Ajla Tomljanovic, que eliminou a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Outra cabeça de chave que acabou surpreendida foi a holandesa Kiki Bertens. Listada como 24.ª favorita da competição, a tenista não foi páreo para a grega Maria Sakkari, apenas número 95 do mundo, que levou a melhor ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Na próxima rodada, ela vai pegar a australiana Arina Rodionova.

Quem também se classificou nesta segunda-feira, e será a próxima adversária da espanhola Garbiñe Muguruza, cabeça de chave número 3, foi a chinesa Ying-Ying Duan. Número 92 do mundo, ela eliminou a dona da casa Claire Liu em dois difíceis sets, com parciais de 7/6 (10/8) e 7/6 (7/3).

Nas outras partidas desta segunda-feira, destaque para o triunfo da alemã Julia Goerges, cabeça de chave número 30, sobre sua compatriota Annika Beck em dois sets fáceis: 6/1 e 6/0. Em outro confronto de compatriotas, a norte-americana Sofia Kenin, 139.ª do mundo, surpreendeu a cabeça de chave número 32, Lauren Davis, ao vencer por 2 sets a 0, com duplo 7/5.

