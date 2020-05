Bia Haddad comemora fim da suspensão de 10 meses por doping: 'Partiu circuito'

Uma das melhores tenistas brasileiras dos últimos anos, Beatriz Haddad Maia está livre da suspensão de 10 meses imposta pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) por causa de um caso de doping - (Foto: Divulgação)

Uma das melhores tenistas brasileiras dos últimos anos, Beatriz Haddad Maia está livre da suspensão de 10 meses imposta pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) por causa de um caso de doping. A punição acabou nesta sexta-feira e a paulista comemorou a data com uma postagem cheio de fotos em uma rede social.

No entanto, a sua volta oficial às quadras ainda vai demorar um tempo, já que o circuito profissional está paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus e a WTA, a entidade que comanda o tênis feminino, já decidiu que as competições não voltarão a acontecer antes de 1.º de agosto.

"Obrigada a todos que, de alguma forma, fizeram parte desses meus últimos meses... Seja ele uma conversa, uma ligação, um café, uma brincadeira, um choro, uma risada, um show, uma festa, um passeio ou apenas estando presente", escreveu em seu perfil no Instagram. "Eu não poderia ter mais sorte, como é bom estar perto de vocês. Partiu circuito".

A suspensão por doping de Bia Haddad aconteceu em julho de 2019 e pegou todo mundo de surpresa. Desde então, a tenista lutou para provar a sua inocência e conseguiu, mostrando que havia sido uma contaminação cruzada na manipulação de vitaminas em farmácia. Como consequência desse tempo parada, a brasileira despencou no ranking da WTA e atualmente ocupa a 286.ª colocação.

Neste sábado, Bia Haddad recebeu o apoio de outros tenistas e amigos como Carol Meligeni, Luisa Stefani, Teliana Pereira, além do namorado Thiago Monteiro. "Tudo passa, Bibi. Muito feliz de te ter de volta no tour", disse a sobrinha de Fernando Meligeni. E Bia respondeu bem-humorada: "Menos a fome".

"Dias de luta, dias de glória Bibi (já dizia Chorão) Segura que tá chegando", também comentou Luisa Stefani. "Você merece tudo de bom. Só voa agora", escreveu Thiago Monteiro. "Bia, estamos todos explodindo de alegria de te ter de volta Vem com tudo!", comemorou Teliana Pereira.